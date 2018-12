„Feste, traditionelle Bräuche, gutes Essen und geselliges Beisammensein sind wichtige Momente im Alltag unserer Bewohnerinnen und Bewohner“, betont Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. "Das gilt besonders jetzt in der Vorweihnachtszeit." Umso wichtiger sind Nikolaus-, Advent- und Weihnachtsfeiern. In vielen NÖ Pflege- und Betreuungszentren mit Kindern oder Jugendlichen aus der jeweilige Gemeinde. Angehörige, Freunde und Gäste sind herzlich willkommen.

Essen, feiern und erleben

Für Weihnachtsstimmung sorgen auch Adventmärkte, wie es sie in einigen Häusern gibt. Und natürlich weihnachtliche Speisen. Wie sie etwa am Menüplan der Pflege- und Betreuungszentren zu finden sind. „Liebgewonnene und vertraute Traditionen weiterzuführen ist wichtig, damit sich die Bewohnerinnen und Bewohner geborgen und wie zuhause fühlen können“, so Teschl-Hofmeister.

Ebenso ist es das Pflegen von sozialen Kontakten und ein generationsübergreifendes Miteinander, „damit ältere Menschen am Zeitgeschehen teilhaben können und für sie bedeutsame Beziehungen leben können“.

Wer also Freunde, Bekannte oder Verwandte in einer Pflegeeinrichtung hat, der kann die Zeit rund um Weihnachten als Gelegenheit für einen Besuch sehen, vielleicht ein wenig länger als sonst, oder ausgestattet mit einem kleinen Geschenk.