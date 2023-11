Auf über 2.500 Kilometern dem hl. Martin auf der Spur

„Der Martinusweg will nicht nur ein Wanderweg sein, sondern ein Pilgerweg. Pilgern ist mehr, ist anders als reines Wandern. Wer pilgert, begibt sich auf eine Spurensuche. Der Weg kann den Pilger öffnen auf das Geheimnis seines Lebens hin“, sagt Wegbegleiterin Susanne Kroggel im Gespräch mit „Kirche bunt“.

Seit September 2016 verläuft mit der Mittelroute ein zweiter Pilgerweg, die „Via Sancti Martini“, durch Europa. Gerade um den Gedenktag des hl. Martin herum, der am 11. November gefeiert wird, erlangt dieser eine besondere Bedeutung.

Der Weg beginnt in Szombathely (Ungarn), der Geburtsstadt des hl. Martin, und verläuft parallel zum Jakobsweg quer durch Österreich, Deutschland, Luxemburg, Belgien und Frankreich bis nach Tours, wo der Heilige Bischof war. Das Wegenetz umfasst insgesamt über 2.500 Kilometer. Der Weg ist in Etappen aufgeteilt: „Bei der Wahl der Etappen haben wir uns um Weglängen bemüht, die an einem Tag machbar sind und die in größeren Orten mit Möglichkeiten zur Übernachtung enden“, so Kroggel. Der Weg ist in beiden Richtungen begehbar, Etappen können auch individuell geplant werden.