Irgendwo ist er meist: der Impfpass. Vielleicht in der Hausapotheke? Oder bei den Dokumenten? Oder in der Brieftasche? Manchmal findet man ihn, manchmal nicht. Oder es gibt gleich viele Impfpässe auf einmal.

Wogegen man geimpft ist und ob die Impfung noch wirkt, ist daher oft nicht ganz klar. Helfen soll der elektronische Impfpass („e-Impfpass“) helfen, der nun von Bund, Ländern und Sozialversicherung beschlossen wurde.

Mehr Service & Erinnerungsfunktion

Gespeichert werden sollen darin Infos zu den Impfungen. Ärzte, aber auch die Patienten selbst werden dann Zugriff auf diese Daten haben. Und: Es soll eine Erinnerungsfunktion geben, wenn man wieder auffrischen gehen sollte.

NÖGUS-Vorsitzender Landesrat Martin Eichtinger: „Der e-Impfpass bringt ein Plus an Qualität in der Gesundheitsversorgung und mehr Service für Patienten und Ärzte. Sie haben mit einem Klick und auf einen Blick den aktuellen Stand der Impfungen und werden an anstehende Impfungen erinnert.“ Dadurch würden Doppelimpfungen vermieden, die Durchimpfungsrate würde gesteigert werden.

Details dazu sowie die technische Umsetzung in der elektronischen Gesundheitsakte ELGA sollen bis Ende 2020 im Rahmen eines Pilotprojektes geklärt werden. Danach ist die Ausrollung auf ganz Österreich geplant.

Das Pilotprojekt wird rund 3.155.000 Euro kosten. Der Bund trägt zwei Drittel der Kosten, die Länder und die Sozialversicherung tragen jeweils ein Sechstel (je 525.833 Euro). Auf Niederösterreich entfallen rund 58.500 Euro.