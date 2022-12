Alois Mock: Österreichs „Mr. Europe“

Werbung

Alois Mock wurde am 10. Juni 1934 in Euratsfeld im Bezirk Amstetten geboren. Er maturierte am Stiftsgymnasium Seitenstetten und promovierte 1957 in Rechtswissenschaften. An der John-Hopkins-Universität in Bologna war der Stipendiat und spätere Wegbereiter Österreichs in die EU schon primär mit europäischen Themen konfrontiert.

Zurück in Wien wechselte Mock ins Bundeskanzleramt und 1962 zur Österreichischen Delegation der OECD in Paris. 1966 wurde Mock Kabinettschef von Bundeskanzler Josef Klaus. 1969 wurde er mit erst 35 Jahren Österreichs jüngster Unterrichtsminister.

In der Opposition ab 1970 war Mock zunächst einfacher Abgeordneter und bis 1971 Bürgermeister von Euratsfeld.

1971 bis 1979 war er Bundesobmann des ÖAAB, von 1979 bis 1989 Bundesparteiobmann. In der SPÖ-ÖVP-Regierung ab 1987 war Mock Vizekanzler und Außenminister, der Beitritt Österreichs zur damaligen Europäischen Gemeinschaft wurde sein zentrales Anliegen. 1989 wurde das Antrittsansuchen gestellt, 1995 trat Österreich der nunmehrigen Union bei.

Alois Mock starb am 1. Juni 2017, sein Nachlass befindet sich im NÖ Landesarchiv.