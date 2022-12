Christian Konrad: Mächtig und engagiert

Werbung

Am 24. Juli 1943 wurde der spätere Raiffeisen-Manager Christian Konrad in Obersdorf im Bezirk Mistelbach geboren. Nach der Matura am Gymnasium in Laa/Thaya studierte er Jus. 1969 schloss er mit dem Doktorat ab. Er trat in die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien ein und wurde zu einem der mächtigsten Bankmanager Österreichs.

Von 1994 bis 2012 war Konrad Generalanwalt des Österreichischen Raiffeisenverbandes. In dieser Funktion nahm er zahlreiche Aufsichtsratsfunktionen wahr (Agrana, Uniqa, Kurier, ...). 21 Jahre lang war der passionierte Jäger auch Landesjägermeister von NÖ. Wegen seines Einsatzes für die Renovierung der Basilika wurde Konrad zum Ehrenbürger von Mariazell ernannt. Im kulturellen Bereich engagierte sich Konrad für das Wiener Konzerthaus und die Albertina.

2012 zog sich Konrad von seinen Spitzenämtern zurück.

2015 ernannte ihn die Bundesregierung für ein Jahr zum Flüchtlingskoordinator. Seinem Engagement für Flüchtlinge und Migranten blieb er treu und setzte sich 2021 gegen Kinder-Abschiebungen ein.

Christian Konrad ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Töchter.