Dieter Falkenhagen: Von Rostock nach Krems

Werbung

Dieter Falkenhagen wurde 1942 in Dresden geboren und starb 2015 nach langer Krankheit. Falkenhagen studierte an der Universität Rostock Physik und Humanmedizin und war in Folge als Facharzt für Innere Medizin und Nephrologe tätig. Die Donau-Universität in Krems entwickelte er maßgeblich mit.

Falkenhagen war dort ab 1995 Leiter der Abteilung für Umwelt- und Medizinische Wissenschaften, von 1996 bis 2005 Vorsitzender des Kollegiums der Universität und von 2005 bis 2013 Professor für Gewebe- und Organersatz sowie Leiter des Departments für Klinische Medizin und Biotechnologie. In dieser Zeit baute er die Donau-Universität zu einem international beachteten Kompetenzzentrum im Bereich biomedizinischer Technologie auf.

Für diese Verdienste zeichnete ihn die Stadt Krems 2013 mit einer der höchsten Auszeichnungen, dem Ehrenring, aus. Mit weltweit führenden Unternehmen wie Fresenius Medical Care pflegte Falkenhagen Kooperationen.

Seine medizinischen Innovationen – wie das „Prometheus-Verfahren“, mit dem eine erkrankte Leber unterstützt werden kann – kommen heute vielen Patienten und Patientinnen zu Gute.