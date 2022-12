Er schuf „Licht ins Dunkel“: Kurt Bergmann

Werbung

Am 11. Mai 1935 wurde Kurt Bergmann in Ebersberg bei Neulengbach geboren, aufgewachsen ist der spätere Kampagnenprofi in St. Pölten.

Bergmann pendelte beruflich ein Leben lang zwischen ORF und Politik: Anfang der 60er-Jahre kam er zum Pressedienst der ÖVP, 1968 wurde er Hauptabteilungsleiter für Öffentlichkeitsarbeit im ORF, 1973 Intendant des ORF-NÖ-Landesstudios. Im selben Jahr begründete er die Spendenkampagne „Licht ins Dunkel“.

1976 ging Bergmann zurück in die Politik, wurde Bundesgeschäftsführer der ÖVP. 1979 wechselte er in den Nationalrat und 1980 wurde Bergmann Direktor des ÖVP-Parlamentsklubs.

1990 holte ihn Generalintendant Gerd Bacher zurück in den ORF, wo Bergmann den mächtigen Posten des Generalsekretärs bekleidete. „Licht ins Dunkel“ war zu dieser Zeit schon eine fixe Größe im Weihnachtsprogramm des ORF. Zur Zeit des Bürgerkriegs in Jugoslawien Anfang der 90er kam die Aktion „Nachbar in Not“ dazu. 1998 wurde Bergmann Leiter der ORF-Abteilung „Human Broadcasting“.

Am 15. Jänner 2016 starb der vielfach ausgezeichnete Kurt Bergmann in Wien.