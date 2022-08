Erni Mangold: Schauspielstar bis ins 90. Lebensjahr

Werbung

An über 60 Filmen und 20 TV-Produktionen wirkte die Schauspielerin und Regisseurin Erni Mangold, deren richtiger Name eigentlich Ernestine Goldmann ist, mit. Erst als 90-Jährige beendete sie offiziell ihre Schauspielkarriere, auf die sie bis heute zurückblickt. Die Schauspiel-Ikone ist 95 Jahre alt und lebt in St. Leonhard am Hornerwald im Bezirk Krems-Land.

Geboren wurde Erni Mangold am 26. Jänner 1927 in Großweikersdorf im Bezirk Tulln. Bereits im Alter von 13 Jahren zog es sie nach Wien, wo sie an der Schauspielschule Kraus ihre Ausbildung absolvierte. Zwischen 1946 und 1956 war Mangold am Theater in der Josefstadt tätig, danach in Hamburg, Düsseldorf und am Salzburger Mozarteum. Ab 1984 unterrichtete die Schauspielerin an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien sowie am Reinhardt-Seminar. Ende 2017 feierte sie ihren Abschied von der Bühne mit der Produktion „Harold und Maude“ an den Wiener Kammerspielen.

Mangold erhielt im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Auszeichnungen, wie zum Beispiel den Österreichischen Filmpreis, den Großen Schauspielpreis im Rahmen der Diagonale oder im April 2022 die Platin-Romy für ihr Lebenswerk.