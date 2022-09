Felix Dvorak: Ein Liebling des Publikums

Werbung

Felix Dvorak, geboren am 4. November 1936 in Wien, ist ein Nachfahre des tschechischen Komponisten Antonín Dvořák. Auf Wunsch seines Vaters absolvierte Dvorak zunächst eine Konditor-Lehre. Danach folgte er seiner Berufung als Schauspieler: Ab 1961 ersetzte er Helmut Qualtinger in Gerhard Bronners „Theater am Kärntnertor“. Im selben Jahr heiratete er seine Liesl, die 2021 kurz vor dem 60. Hochzeitstag verstarb. Zwei Töchter gingen aus der Ehe hervor.

Dvorak spielte an fast allen Wiener Bühnen, als Darsteller in Stücken von Franz Molnár, Johann Nestroy, Ferdinand Raimund und Molière wurde er zum Publikumsliebling. Fürs Fernsehen moderierte er Unterhaltungssendungen wie „Cabaret-Cabaret“, „Tritsch-Tratsch“ und „Wer A sagt“. Berühmt sind vor allem seine Sprachparodien.

Dvorak war von 1989 bis 2010 Intendant des Stadttheaters Berndorf, zwölf Jahre lang der Komödienspiele Mödling und von 2006 bis 2011 des Schloss-Weitra-Festivals. Er ist auch Bühnenautor und schrieb mehrere Bücher.

Zu Dvoraks 60-jährigem Bühnenjubiläum 2013 gratulierte der damalige Bundespräsident Heinz Fischer persönlich.