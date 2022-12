Franz König: Wegbereiter der Ökumene

Werbung

Franz König wurde am 3. August 1905 in der Gemeinde Rabenstein geboren, er hatte neun Geschwister.

Nach der Matura am Stiftsgymnasium Melk bildete sich das Interesse am Priesterberuf erst nach und nach aus, noch mit 18 Jahren war König unglücklich verliebt. Zunächst erwarb er das Doktorat in Philosophie, erst später in Theologie.

Franz König erhielt 1933 die Priesterweihe, in der NS-Zeit lebte er in St. Pölten und überstand Verhöre der Gestapo.

Der Kontakt mit der Jugend war König zeit seines Lebens wichtig: Ab September 1945 wirkte er als Religionslehrer. Er diskutierte mit jungen Menschen und war stets bemüht, Brücken zu bauen.

1949 wurde er Professor für Moraltheologie an der Universität Salzburg. Von 1952 bis 1956 war er Bischof-Koadjutor in St. Pölten, von 1956 bis 1985 Erzbischof von Wien. Besonders die Ökumene lag ihm am Herzen. Stets signalisierte er den Kirchen der Reformation, dass die katholische Kirche mit ihnen in einem Boot sitze.

Franz König war auch der Kontakt mit Nichtglaubenden wichtig. Seine Toleranz bescherte ihm allseits große Anerkennung. Franz König verstarb am 13. März 2004.