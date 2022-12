Hans Ströbitzer: Über 30 Jahre für die NÖN

Werbung

Geboren wurde Hans Ströbitzer am 2. April 1930 in Strengberg im Bezirk Amstetten. Er studierte Staatswissenschaften und war von 1964 bis 1995 Chefredakteur der St. Pöltner Zeitung, ab 1965 dann der NÖN (Niederösterreichischen Nachrichten), die unter seiner Ägide als Verbund aus damals elf Lokalzeitungen geschaffen wurde (mit einer Auflage von einst 37.000 Stück). 17 Jahre lang sprach Ströbitzer auch wöchentliche Kommentare für Radio NÖ. Er war Vorstandsmitglied zahlreicher Medien-Institutionen, etwa des Verbands katholischer Publizistinnen und Publizisten Österreichs. Überdies publizierte Ströbitzer 18 Bücher, die ihn weit über die Grenzen des Bundeslandes hinaus bekannt machten.

Hans Ströbitzer war auch Träger zahlreicher Auszeichnungen der Kirche, des Staates und der Stadt St. Pölten. 2011 erhielt er den Kulturpreis des Landes NÖ. Er starb am 14. Oktober 2017 im 88. Lebensjahr in St. Pölten – in jener Stadt, die zu seiner Heimat wurde und in der heute eine Straße nach ihm benannt ist.

Mit dieser Ausgabe beschließen wir unsere Serie zum 100-Jahr-Jubiläum Niederösterreichs. Nachzulesen sind die Beiträge hier: https://www.noen.at/niederoesterreich/100-jahre-noe