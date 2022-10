Josef Hader: „Stoascheißer Koarl“ aus NÖ

Werbung

Am 14. Februar 1962 wurde der spätere Kabarettist Josef Hader im oberösterreichischen Waldhausen geboren. Aufgewachsen ist Hader am elterlichen Bauernhof in Nöchling im Bezirk Melk. Die Matura absolvierte er am Stiftsgymnasium Melk, wo er mit „kritischen Nummern über Lehrer vor Schülern“ (© Hader) erste Kabaretterfolge feierte. Das Lehramtsstudium Germanistik und Geschichte bricht Hader nach ersten Kabaretterfolgen 1985 ab.

In den folgenden Jahren legt er eine steile Karriere in Österreich und Deutschland hin, wo er 1990 den Deutschen Kleinkunstpreis gewinnt. 1993 kommt das mit Alfred Dorfer verfasste Theaterstück „Indien“ in die Kinos, der Film zählt zu den erfolgreichsten in Österreich. Eine halbe Million Menschen sehen zwischen 1994 und 1999 sein Soloprogramm „Privat“.

Auch als Schauspieler ist Hader gefragt: Zwischen 2001 und 2014 gibt er vier Mal den grantigen und ewig von Migräne geplagten Simon Brenner aus den Krimis von Wolf Haas. 2017 erscheint sein Film „Wilde Maus“, mit dem er sein Debüt als Filmregisseur feiert.

Privat ist der vielfach ausgezeichnete Josef Hader seit über einem Jahrzehnt mit Schauspielerin Pia Hierzegger liiert.