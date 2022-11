Ludwig Prokop: DDDDr. und Dopingjäger

Werbung

Die Anzahl an Superlativen, die auf Ludwig Prokop zutreffen, ist bestechend: Der Sportmediziner und Dopingjäger, geboren am 6. August 1920 in St. Pölten, trug vier Doktor-Titel: 1944 promovierte er im Fach Medizin in Breslau, im hohen Alter folgten drei weitere Doktor-Titel: als 73-jähriger in Philosophie, drei Jahre später in Naturwissenschaften und mit 81 Jahren in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.

Ludwig, Bruder des legendären Handball-Trainers Gunnar Prokop, war auch mehrfacher österreichischer Meister im Schwimmen, Fechten und Fünfkampf. Neben seiner Sportkarriere war er ab 1946 Assistent am Institut für Leibeserziehung der Uni Wien und Leiter der sportärztlichen Untersuchungsstelle der Stadt Wien. Von 1974 bis 1990 leitete er das Institut für Sportwissenschaften, von 1969 bis 1983 das Institut für Sportmedizin.

Prokop nahm als Teamarzt und Dopingexperte des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) an 27 Olympischen Spielen teil. Er war verheiratet und Vater dreier Kinder. Seine Hobbys waren Fotografie und selbstgebundene Mascherln – Prokops Markenzeichen.

Am 28. Juli 2016 starb der Mediziner im 96. Lebensjahr.