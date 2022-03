Ludwig Wittgenstein: Lehrer und Philosoph

Werbung

Ludwig Wittgenstein wurde 1889 in Wien geboren, gestorben ist er 1951 in Cambridge. Wittgenstein war das jüngste Kind einer Industriellenfamilie. Während seines Studiums der Ingenieurwissenschaften in Berlin und Manchester stieß er auf Grundlagenprobleme der Mathematik und wandte sich an Bertrand Russell.

Die Berührung mit der Philosophie bewegte ihn dazu, Logik und Philosophie in Cambridge zu studieren, wo er schnell als einer der brillantesten jungen Philosophen galt. Im Ersten Weltkrieg geriet er in italienische Gefangenschaft. 1919 kehrte er nach Wien zurück. Von 1920 bis 1926 war er als Volksschullehrer in Trattenbach, Puchberg und Otterthal tätig. Danach ging Wittgenstein erneut nach Cambridge, wo er von 1939 bis 1947 als Universitätsprofessor wirkte.

Aufgrund des „Tractatus logico-philosophicus“ und seiner posthum erschienenen Werke über die Sprache gilt er als einer der einflussreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. So ist das „Ludwig Wittgenstein Symposium“ nach ihm benannt, das seit 1976 jährlich in Kirchberg am Wechsel stattfindet.