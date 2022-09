Mathias Zdarsky: Der Vater des Stemmbogens

Werbung

Der Wahl-Lilienfelder Mathias Zdarsky gilt als Begründer des modernen Skilaufs.

Geboren am 25. Februar 1856 in Kozichowitz in Tschechien, bereiste der Lehrer und Erfinder Zdarsky viele Länder, ehe es ihn 1889 nach Lilienfeld verschlug, wo er sich für die alte nordische Skifahrtechnik zu interessieren begann. Zdarsky erkannte, dass diese für den Alpenraum ungeeignet war. Weil die damals übliche Rohrbügelbindung dem Fuß zu wenig Halt gab, entwickelte Zdarsky 1890 die Lilienfelder Stahlsohlenbindung.

Und auch die Stemmbogentechnik, mit der es erstmals möglich war, sichere Bögen durch den Schnee zu ziehen. Mehr als 20.000 Menschen lernten direkt von Zdarsky das Skilaufen. Der Skipionier verlangte für den Unterricht kein Geld, sein Einkommen bestritt er mit dem Verkauf seiner Skibindung.

Um die Überlegenheit seiner Technik zu beweisen, veranstaltete Zdarsky am 19. März 1905 den ersten Torlauf der Geschichte. Zu Ehren dieses Laufs findet am Muckenkogel noch heute jedes Jahr das weltweit einzige Rennen unter historischen Bedingungen statt.

Zdarsky starb am 20. Juni 1940 in St. Pölten. In Lilienfeld erinnern ein Denkmal und ein Museum an den Skipionier.