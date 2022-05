Otto Glöckel: Ein Kämpfer für die Schule

Werbung

Der Lehrer und Schulreformer Otto Glöckel, ein Sozialdemokrat, wurde am 8. Februar 1874 in Pottendorf (Bezirk Baden) geboren. Als Unterlehrer (Hilfslehrer) wurde er 1897 von Karl Lueger wegen „politischem Radikalismus“ fristlos entlassen.

Glöckel arbeitet fortan als Beamter in der Unfallkrankenkasse, 1917 legt er in einer Versammlung des Vereins „Freie Schule“ unter dem Titel „Das Tor der Zukunft“ ein Schul- und Erziehungsreformprogramm vor, in dem er die Freiheit der Schule, die Trennung von Kirche und Schule und die Einheitsschule fordert. Außerdem setzt er sich für die Förderung aller Begabungen, die Unentgeltlichkeit des Unterrichts und der Lernmittel, eine zeitgemäße Gestaltung der Methodik im Sinne einer kindgemäßen Lebens- und Arbeitsschule ein.

1918 wird er Mitglied des neu eingesetzten Staatsrats, 1919 bis 1920 leitet er als Unterstaatssekretär die oberste Schulbehörde Österreichs. Von 1922 bis 1934 war Glöckel Präsident des Wiener Stadtschulrates.

Nach dem Februaraufstand 1934 kam Glöckel in politische Haft im Anhaltelager Wöllersdorf. Am 23. Juli 1935 starb Glöckel in Wien.