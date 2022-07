Schwester Restituta: Mit Haltung in den Tod

Werbung

Am 30. März 1943 wurde Schwester Restituta, damals Operationsschwester im Krankenhaus Mödling, am Landesgericht Wien mit dem Fallbeil hingerichtet.

Geboren wurde Helene Kafka, wie Schwester Restituta mit bürgerlichem Namen hieß, am 1. Mai 1894 in Hussowitz bei Brünn. Nach der Bürgerschule wurde sie im Krankenhaus Lainz zur Krankenschwester ausgebildet. Im Alter von 20 Jahren trat sie in den Orden der Franziskanerinnen von der christlichen Liebe („Hartmannschwestern“) ein. Im Krankenhaus Mödling war sie als Operationsschwester tätig, dort bekam sie wegen ihrer direkten Art den Beinamen „Schwester Resoluta“.

Das Todesurteil für Maria Restituta bedeutete ihre Weigerung, Kreuze in den Krankenzimmern abzuhängen. Überdies hatte sie Abschriften eines regimekritischen Österreich-patriotischen Spottgedichtes anfertigen und vervielfältigen lassen. Der Chirurg Lambert Stumfohl zeigte sie dafür bei der Gestapo an, von der sie im Februar 1942 verhaftet wurde. Trotz brutaler Verhörmethoden verschwieg sie die Namen ihrer Mitstreiter. Bei den Mitgefangenen war Restituta wegen ihres Humors und ihres unbeirrbaren Glaubens sehr beliebt.