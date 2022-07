Wilhelm Franz Exner: Ein Vermittler der Technik

Werbung

Wilhelm Exner wurde am 9. April 1840 als Sohn des Bahnhofvorstands in Gänserndorf geboren, wo er auch aufwuchs.

1862 besuchte Exner die Weltausstellung in London. Aufgrund seiner exzellenten Sprachkenntnisse wurde er zu internationalen Ausstellungen geschickt und konnte dort wertvolle Kontakte knüpfen.

1868 wurde Exner Professor an der Forstakademie in Mariabrunn, die er ab 1875 leitete und in die Wiener Hochschule für Bodenkultur überführte. Nach der Eingliederung erhielt er eine Professur für „allgemeine mechanische Technologie und forstliches Bau- und Maschineningenieurwesen“ und war bis zu seiner Pensionierung 1900 auch mehrmals Rektor der Hochschule.

1879 gründete er das Technologische Gewerbemuseum in Wien (TGM), wo er Lehr- und Versuchsanstalten zur Ausbildung technischer Führungskräfte einrichtete und so die modernen berufsbildenden Schulen in Österreich begründete. Exners großes Ziel, die Errichtung eines Technischen Museums, wurde 1909 realisiert. Von 1917 bis 1931 leitete Exner den TÜV Österreich.

Wilhelm Exner starb am 25. Mai 1931 in Wien und ist in einem Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof bestattet.