„NÖdentity“: Gespräche über niederösterreichische Identität

Werbung

Michael Ausserer fühlt sich wohl im Bundesland: „Die niederösterreichischen Menschen gehen in meiner Wahrnehmung sehr offen mit Menschen um, die nicht in Niederösterreich geboren sind“. Anders als in manchen anderen Bundesländer gäbe es laut dem NÖN-Geschäftsführer auch eine „Niederösterreichischen Identität“, gleichzeitig seien die Menschen hier auch stolz auf ihre Region innerhalb von Niederösterreich. Das ganze Gespräch in dem es auch um seine Verantwortung als Medienmacher und seinen Glauben geht, kann man hier anschauen:

Michael Ausserer bei „NÖdentity“

Neben Michael Ausserer waren im Podcast beispielsweise auch Sängerin Monika Ballwein, Filmemacherin Anita Lackenberger, Unternehmer Zeno Stanek oder Blasmusikverband-Obmann Bernhard Thain zu Gast. Alle 20 Folgen kann man online auf verschiedenen Plattformen gratis anschauen oder anhören.

Hier findet man den „NÖdentity“-Podcast: