Das Stift Klosterneuburg hatte am vergangenen Mittwoch zur ersten von zwei Podiumsdiskussionen zum Rahmenthema „Welche Rolle spielt Religion heutzutage?“ geladen, in Anlehnung an die aktuelle „Gotteskrieger“-Ausstellung. Regina Polak, Lisz Hirn, Eytan Reif und Matthias Beck diskutierten kritisch über „Religion - Wofür überhaupt?“

„Wir wollen ein Ort des Gespräches sein“, so Maximilian Fürnsinn, Administrator des Stiftes Klosterneuburg und Initiator dieses offenen Dialogs, in seiner Eröffnungsrede. Moderatorin Maria Harmer (Sozial- und Kulturanthropologin, freie Journalistin) führte durch den Abend. Am Podium diskutierten Regina Polak (Pastoraltheologin, Religion- & Werteforscherin), Lisz Hirn (Philosophin, Autorin und Dozentin), Matthias Beck (Moraltheologe) und Eytan Reif (Mitbegründer der Initiative „Religion ist Privatsache“).

Maria Theisen (Historikerin und Kuratorin der Ausstellung „Gotteskrieger“) verwies in ihrem Impulsvortrag auf die Krisenjahre im 15. Jahrhundert, die zu den Hussitenkriegen führten, und sieht Parallelen zu heute. „Die Gesellschaft polarisierte sich, weil die Kirche als Stütze versagte. Religion hat aber die Fähigkeit, Sinn und Ziel zu geben, spirituell zu begleiten und Zufluchtsort zu sein.“

Regina Polak: „Religion wird mehr in die Politik implementiert, wie beispielsweise betreffend Menschenrechte. Sie ist im Umbruch und wird politischer.“ Auch innerhalb der Kirche werde um die „richtige Religion gekämpft, zum Beispiel beim Thema Paarbeziehungen.“ Und: „Eine religiöse Gemeinschaft kann nur glaubhaft agieren, wenn sie sich selbst immer wieder auf den Prüfstand stellt. Religion ist ein Menschenrecht.“

Lisz Hirn befürwortet einen Ethikunterricht an Schulen und sieht die Jugend sehr geteilt. Religion spiele vor allem bei muslimisch geprägten Jugendlichen eine Rolle, wobei viel Unwissenheit darüber herrsche. Sie habe im Zuge ihrer Arbeit mit Jugendlichen festgestellt dass es hier mehr um Identität und Gruppenzugehörigkeit geht. Die Tendenz in muslimischen Ländern geht in Richtung Erstarkung der Religion. Aber auch hier sieht sie eine Politisierung der Religion.

Matthias Beck sieht hinter grassierendem Atheismus vor allem ein „schlecht vermitteltes Christentum“. Das Innenleben sei verwahrlost und werde nur noch von Psychologen abgedeckt. „Gemeinschaft ist wichtig, das Individuum darf aber nicht vergessen werden.“ Religion und religiöse Rituale geben Rhythmus. Der fehle vielen Menschen, wie die steigende Zahl an Depressionen und Burn Out zeige.

Eytan Reif sieht Religion als reine Privatsache und sollte aller Privilegien enteignet werden. „Religion war noch nie so irrelevant.“ Dass die Kirche den Humanismus und Themen wie Umweltschutz übernommen hat, sei löblich, deutet für ihn aber auf jenen Wertenihilismus hin, den man Atheisten vorwirft. Vermeintliche Pluspunkte der Kirche wie die Caritas basierten hauptsächlich auf Spenden oder öffentliche Unterstützung. „Menschen helfen, nicht die Kirche“.

Die zweite Diskussion findet am Mittwoch, 7. September um 19 Uhr, wieder im Augustinussaal des Stiftes Klosterneuburg, statt. Das Thema lautet diesmal „Im Kampf für Gott. Weltreligionen und Gewalt(losigkeit) – angesichts von Kriegen.“ Der Eintritt ist frei, Anmeldung: groups@stift-klosterneuburg.at . Video-Liveübertragung unter: www.stift-klosterneuburg.at .