Im Wiener Justizpalast spielten vergangenen Freitag einige prominente Händepaare Tischfußball. Insgesamt matchten sich 32 Teams an acht Tischen. Die ehemalige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) traten etwa gegen Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und WK Wien-Präsident Walter Ruck an. Die beiden Damen verloren ihre erste Partie und kamen damit nicht in die nächste Runde. „Wir haben die Männer gewinnen lassen“, kommentierte Mikl-Leitner den Ausgang des Spiels gelassen. Man war schließlich zum Spaß da, genauer für den guten Zweck.

Das Benefiz-Tischfußballturnier, an dem auch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und seine Frau Katharina Nehammer, sowie die ehemaligen Fußballer Toni Polster und Andreas Ogris teilnahmen, wurde anlässlich von zehn Jahren Club Innenministerium veranstaltet. Der Club hilft Polizeibeamten, die im Dienst zu Schaden kommen, sowie deren Familien.

Gründer und Obmann Günther Marek feierte gleichzeitig seinen 60. Geburtstag. Die Siegespokale nahmen die NÖ Beachvolleyballer Clemens Doppler und Alexander Horst mit nach Hause.

Seit der Gründung des Clubs, die NÖs -Landeshauptfrau mitinitiierte, kamen insgesamt 200.000 Euro zusammen. Mit der Benefizveranstaltung vergangenen Freitag kamen dann noch einmal 16.000 Euro dazu.