Jeden dritten Donnerstag im Monat um 16 Uhr dreht sich im Haus des Dachverbands für Selbsthilfegruppen in St. Pölten alles um Polyneuropathie. Dann ist hier ein Meeting der österreichischen Selbsthilfe Polyneuropathie.

Mit dabei ist Brigitte Leiter, die Leiterin. Sie und ihr Mann, Gründer der Selbsthilfegruppe, sind beide betroffen. Beide sitzen im Rollstuhl. Wobei: „Im Rollstuhl zu sitzen die Ausnahme ist“, betont sie. Zwar gehen auch manche mit einem Rollator. Vor allem aber gibt es viele, die einen unsicheren, torkelnden Gang haben. Daher passt es gut, dass der Raum barrierefrei ist. Eigentlich würde Brigitte Leiter die Eingangstür, die von außen zugänglich im Erdgeschoß liegt, während der Meetings gerne offenlassen. Damit jeder, der Interesse hat, einfach eintreten kann. Im Winter allerdings wird das eher schwierig. Im Frühling vielleicht.

"Es muss nicht jeder reden."

Wer dabei sein will, braucht nicht anzurufen oder sich anzumelden. Man kann einfach zur Tür rein und wird mit einem Hallo begrüßt, kann Platz nehmen und einfach zuhören, lächelt Leiter. Und: „Es muss nicht jeder reden. Wenn jemand da ist, ist das schon viel wert.“

Dass man diesen Raum für Gruppentreffen kostenlos nutzen könnte, davon hat ihr Herr Schippany vom Dachverband der NÖ Selbsthilfegruppen erzählt. Das war interessant, immerhin finanziert sich der Verein nur durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Und so konnte die Selbsthilfegruppe neben Salzburg, Wien und Bruck an der Leitha auch ein Meeting in St. Pölten starten.

Das war im November. „Beim ersten Meeting waren wir sechs Leute.“ Die meisten kommen wieder, weiß sie aus Erfahrung. Willkommen sind aber nicht nur Betroffene, sondern auch Angehörige. „Sie leiden ja mit und wissen selbst oft nicht weiter“, betont Leiter. „Sie sind froh, wenn sie sich mit anderen austauschen können.“

Bei den Treffen geht es darum, Erfahrungen, Hoffnung und Kraft zu teilen, verrät sie. Es geht darum, sich auszutauschen, aber auch besser mit Herausforderungen der Krankheit umgehen zu können, etwa wenn plötzlich etwas nicht mehr funktioniert. „Ich musste lernen, Hilfe anzunehmen“, erzählt sie. Informationen können hilfreich sein. Etwa darüber, welche Medikamente hilfreich sein könnten. Oder Empfehlungen von anderen.

Aktiv sein trotz Krankheit

„Man kann etwas machen, wenn man noch mobil ist: Bewegung, Bewegung, Bewegung“, rät sie. „Das ist das Um und Auf, damit die Krankheit nicht überhandnimmt.“ Abgesehen von den Meetings setzt sich die Selbsthilfegruppe für Betroffene ein. Und: „Wir versuchen, ein bis zweimal im Jahr einen Ausflug zu machen.“ Zum Beispiel nach Salzburg, eine Schifffahrt durch die Wachau usw.

Früher sind sie und ihr Mann übrigens viel gewandert und Rad gefahren. Heute ist sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Zum Beispiel von Zuhause in Bruck zum Meeting nach St. Pölten. „Mit der Bahn ist das kein Problem“, sagt sie. Mit dem Mobilitätsservice gibt es Hilfe vor Ort und die Reise mit ihrem elektrischen Rollstuhl funktioniert.

Was die Selbsthilfe Polyneuropathie noch tut? „Wir sind bei Messen und Gesundheitstagen.“ Auch da konnte der Dachverband den Weg dazu ebnen, freut sich Leiter. Der Dachverband hilft Selbsthilfegruppen in Nieder-

österreich bei der Gründung, unterstützt und begleitet sie.