Als Jugendlicher wollte Hubert Philipp Weber eigentlich Priester werden. Dennoch schlug er zuerst den technischen Weg ein, absolvierte die Nachrichtentechnik-HTL in Mödling und studierte dann Theologie und Philosophie an der Universität Wien. Den Weg ins Priesteramt fand der heute 52-Jährige nicht, stattdessen schlug er als promovierter Theologe eine Laufbahn als Lehrer und Universitätsdozent ein. Und diese Laufbahn führte ihn schon vor 25 Jahren mit Kardinal Christoph Schönborn zusammen – damals als theologischer Mitarbeiter. Heute ist Weber erzbischöflicher Sekretär und Leiter des etwa 10-köpfigen Sekretariats.

„Meine Aufgaben sind ähnlich wie jene eines Kabinettschefs in einem Ministerium“, beschreibt Weber seinen Alltag. An oberster Stelle stehe dabei, dass die Menschen, die sich mit ihren Anliegen an den Kardinal wenden, ernstgenommen werden. „Die Kirche ist so gut und freundlich, wie wir gut und freundlich sind“, ist sein Credo. Die Anliegen selbst hätten sich in den vergangenen Monaten trotz Corona kaum geändert – allerdings sei spürbar, dass sich die Not vieler Menschen verschärft habe.

Buch richtet sich auch an jene, die nicht religiös sind

Das Aufgabengebiet von Weber, der seit Jahren in Furth bei Göttweig wohnt, umfasst neben der Tätigkeit im erzbischöflichen Sekretariat auch die organisatorische Begleitung des Kardinalsamtes, also der Aufgaben Schönborns in der Weltkirche wie beispielsweise seiner Beiratsfunktion in der Vatikanbank. Diese Aufgaben hätten sich durch Corona in den vergangenen Monaten durch die geringere Reisetätigkeit etwas verändert, eine Rückkehr zur Normalität sei aber auch hier erwartbar.

Hubert Philipp Weber ist aber nicht nur erzbischöflicher Sekretär, er ist weiterhin auch als Theologe an der Universität Wien und vor allem als Buch-Autor tätig. „Leben nach dem Tod“ heißt das jüngste Ergebnis seiner Auseinandersetzung mit den religiösen Fragen des Lebens – der dritte Band einer Serie. „Es ist ein religiös-theologisches Buch, das sich an alle lesenden Menschen richtet – auch an jene, die zweifeln oder nicht religiös sind“, betont Weber.

Konkret stehe hier die christliche Hoffnung, die sich aus der Auferstehung entwickle, im Mittelpunkt. Denn anders als öffentlich mitunter wahrgenommen, stehe das Christentum für einen freudigen Zugang zu Welt. Diese Botschaft will Weber unter die Leute bringen. Ein weiterer Grund dafür, dass Weber unter die Autoren ging, ist, dass theologische Literatur, die sich an ein breites Publikum richtet, überschaubar ist. Mit seinen Büchern will Weber das ändern.

Mitglied im Musikverein und bei der Feuerwehr

Wenn der 52-Jährige nicht arbeitet, Bücher schreibt und liest, engagiert er sich in seinem Heimatort Furth. Er ist Mitglied des Gesangs-, Musik- und Theatervereins und engagiert sich in der Freiwilligen Feuerwehr. Und selbstverständlich ist er auch im Kirchenchor tätig.