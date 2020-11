Das letzte Buch hat er vor acht Jahren geschrieben. Das jüngste ist noch keine vier Wochen alt. „Dabei“, lacht Markus Hengstschläger, „bin ich kein Autor im klassischen Sinn.“ Denn: Der gebürtige Linzer, der seit fünf Jahren in der Hinterbrühl lebt, ist promovierter Genetiker, Institutsleiter, Universitätsprofessor, Grundlagenforscher. Und steht doch mit seinem jüngsten Buch, „Die Lösungsbegabung“, wieder auf der Bestsellerliste von Österreichs Buchhandel.

Worum es da geht? Um das, was ihn auch seine Studierenden am Anfang fragen: „Was muss ich können, um für die Zukunft gerüstet zu sein?“ Zwei Jahre habe er – noch vor Corona – daran gearbeitet, um, so auch der Untertitel, die „Nuss“ zu „knacken“. Denn: „Begabung“, so Markus Hengstschläger, „ist ein Potenzial.“ Das werde „nur dann umgesetzt, wenn man durch Lernen und Üben etwas daraus macht“. Und: Das müsse auch „ein Leben lang am Blühen gehalten werden“.

Markus Hengstschläger Erich Marschik

Beginnen würde die „Lösungsbegabung“, die heute „mehr denn je“ gebraucht werde, aber schon im Kindesalter, wo Eltern ihren Kindern nicht alle Lösungsprozesse abnehmen sollten. Schließlich „ist es das coolste Gefühl der Welt, wenn ich selbst eine Lösung gefunden habe“! Bei der Bildung gehe es dann weiter. Die sei, wie auch viele Strategien im Berufsalltag, entweder „gerichtet“ oder „ungerichtet“, wobei letztere die „kritische“ und die „kreative“ sei.

Die Serendipität dagegen mache es auch möglich, Dinge zu finden, „die man nicht gesucht hat: Amerika zum Beispiel oder Penicillin“. Denn, so der Wissenschaftler: „Wer sich nicht bewegt, kann keine Lösung finden!“ Das gelte durchaus auch im wörtlichen Sinn. „Wenn ich joggen gehe, fällt mir zwar nichts über Quantenphysik ein, aber manchmal über Genetik“, lacht der Genetiker, der in Wien promoviert und an der amerikanischen Elite-Uni Yale geforscht hat.

Markus Hengstschläger Erich Marschik

Nach seiner Rückkehr aus den Vereinigten Staaten hat sich der heutige Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik an der Med-Uni Wien in Perchtoldsdorf angesiedelt, vor fünf Jahren ist er nach Hinterbrühl übersiedelt, an den „Fuß von Burg Liechtenstein“.

Dort hat er mit seiner Familie „ein altes Haus, keine Villa“ gefunden, das schon 1812 im Fürstlich Liechtensteinischen Grundbuch stand. 1834 wurde es zum ersten Mal umgebaut und hatte noch im selben Jahr erst Volksdichter Johann Nestroy, ein paar Monate später dessen Lebensgefährtin, die Sängerin und Schauspielerin Marie Weiler, als Eigentümer. Später baute Ringstraßen-Architekt Eduard Frauenfeld für seine Frau Rosa das Haus um, zwei Zimmer im Hochparterre blieben als „Nestroy-Zimmer“ erhalten.

Markus Hengstschläger: „Die Lösungsbegabung“ Ecowin Verlag

Dort habe er, schreibt Markus Hengstschläger im Epilog zu seinem jüngsten, 256 Seiten starken Buch, mit seiner Frau „die verschiedensten Strategien diskutiert“. Und an eines der ersten Nestroy-Zitate gedacht, das „sich für meinen Alltag und für meine Arbeit in mir festgesetzt hatte: ‚Warum soll die Gegenwart dem ihre Blicke schenken, der immer mit der Zukunft kokettiert?‘“

Markus Hengstschläger: „Die Lösungsbegabung“, Ecowin Verlag, 256 Seiten, 24 Euro.