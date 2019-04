Im Februar dieses Jahres ist der 3.000 Band von „Perry Rhodan“ erschienen. Die Heftromanserie ist die längstdienende wöchentlich erscheinende Science-Fiction-Serie der Welt. Die Fanbase ist dementsprechend groß.

Und auch Raimund Peter ist Fan und Kenner der Serie. Schon im Jahr 1966 ist sein Blick auf eines der Hefte gefallen und er entdeckte darin „faszinierende Titelbilder mit kugelförmigen Raumschiffen und exotischen Fremdlebewesen“. Am interessantesten waren dabei für ihn die technischen Beschreibungen: „Fasziniert von den Details dieser Grafiken begann ich mit der Konstruktion eines Raumschiffes.“ Seitdem ist der Korneuburger Profi im Bauen verschiedenster Raumschiffmodelle. Zwei davon sind momentan im Karikaturmuseum Krems zu bestaunen.

Schon als Kind vom Weltall begeistert

Peter ist 1951 geboren und lebt mit seiner Frau schon lange in Niederösterreich. Peter hat früher als Straßenverkehrstechniker gearbeitet, ist aber mittlerweile in Pension und kann sich ganz den Raumschiffmodellen widmen. Seine weitgehende Begeisterung für den Weltraum ist ihm mit jedem Satz anzuhören. Früher wäre er auch selbst noch gerne ins All geflogen, sagt Peter. „Das wäre schon interessant gewesen. Heute brauche ich das nicht mehr“, sagt er lachend. Als er in der Volksschule war, habe er sich schon für Weltraumschiffe interessiert. „Damals als Juri Gagarin (Anm.: erster Mensch im Weltraum) die Erde umkreist hat, mit dem bin ich aufgewachsen. Das war faszinierend, auch die Flieger waren faszinierend.“

Für diverse Ausstellungen in ganz Österreich entstanden Großmodelle von Sternenzerstörern, Robotern, einem AT-AT Walker und einer vier Meter langen „Galactica“. „1977 lief der Krieg der Sterne in unseren Kinos an und setzte für mich komplett neue Maßstäbe. Die kantigen Schiffe mit den vielen Strukturen und Aufbauten auf der Oberfläche zogen mich sofort in ihren Bann“, erinnert sich Peter. Über die Jahre entstanden – auch durch die Filmindustrie – immer beeindruckendere Modelle. Diese nachzubauen war oft mit Schwierigkeiten verbunden. Etwa auch die richtigen Materialien zu finden, war nicht immer einfach. Für die Modelle verwendete er etwa auch Styropor, das damals recht teuer war, aber „die Styroporkugel verwandelte sich schon beim Betrachten vor meinen Augen in ein Superschlachtschiff“.

Die physischen Konstruktionen, die Peter baut, gehören aber momentan der Vergangenheit an. Er beschäftigt sich mittlerweile vor allem mit virtuellen Modellen am Computer: „Das ist momentan meine Hauptbeschäftigung. Da kann man sich total austoben. Man kann 3D-Modelle machen und komplett kreativ sein. Alles, was einem durch den Kopf geht, ist realisierbar.“ Seit er „nur noch“ mit virtuellen Modellen arbeitet, würde es zwar einfacher gehen, er könne die Modelle aber weit komplizierter gestalten. Zusätzlich können sich diese nun auch bewegen. Man könne sie etwa auch durch den Raum fliegen lassen, sagt der Modellbauexperte. Die Videos, die Peter produzierte, haben auf Youtube Tausende Klicks.

Einmal im Monat trifft sich der Stammtisch

Raimund Peter ist jedoch nicht der Einzige in Niederösterreich und Umgebung, der sich intensiv mit Perry Rhodan auseinandersetzt. Jeden ersten Freitag findet in Wien ein Perry Rhodan Stammtisch statt. Damit auch andere Fans Raumschiffmodelle nachbauen können, gibt es mittlerweile Bögen, mit denen das einfacher geht. An der Entstehung des ersten Modellbaubogen-Beihefters der Romanserie, dem Entdecker-II-Kugelraumermodell, war Peter beteiligt.

Zwei Raumschiffmodelle in Niederösterreich zu sehen

Das Karikaturmuseum zeigt anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Mondlandung“, die Ausstellung „Wettlauf zum Mond! Die fantastische Welt der Science-Fiction“, die noch bis 27. Oktober läuft. Die Schau zeichnet anhand historischer Karikaturen und Dokumentationen den Wettlauf ins All, der zwischen den USA und der ehemaligen UdSSR stattfand, nach. Die damaligen technischen Entwicklungen in der Raumfahrt schlugen sich auch in der Kreativität vieler Comics und Illustrationen nieder. Zwei Raumschiffmodelle von Raimund Peter sind dort in einem eigenen Raum zu besichtigen.