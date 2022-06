Schwester Gertrud Kiesenhofer: Ein Jahrhundert lang Mensch

Werbung

Schon mit 15 Jahren wusste sie: Ich will einmal Ordensschwester und Lehrerin sein. Aber mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten im März 1938 wurden ihre Pläne zunichtegemacht. Im Interview mit dem „Sonntag“ erinnert sich Schwester Gertrud Kiesenhofer anlässlich ihres einhundertsten Geburtstages an wichtige Stationen ihres Jahrhunderts und verrät, worauf es im Leben wirklich ankommt.

Am 21. Mai 1922 kommt Gertrud Kiesenhofer im oberösterreichischen Mühlviertel zur Welt. Mit 15 Jahren ist sie Kandidatin im Mutterhaus der Schulschwestern in Schloss Judenau – und hier im ersten Jahrgang der Lehrerinnenausbildung, als die Nationalsozialisten im März 1938 die Macht in Österreich ergreifen. Die Schule wird geschlossen. Für Kiesenhofer beginnen unstete Jahre. Ihren Wunsch, Ordensfrau oder Lehrerin zu werden, muss sie zunächst aufgeben.

Ordenseintritt erst nach Kriegsende

Kiesenhofer wird dienstverpflichtet, arbeitet zunächst als Servierkraft in Melk, dann in der Landwirtschaft bei Znaim. Ihren „Kriegshilfsdienst“ versieht sie im Lazarett. Erst nach Kriegsende kommt der Lichtblick: Noch im Jahr 1945 tritt Kiesenhofer bei den Schulschwestern vom Dritten Orden des hl. Franziskus in Amstetten ein und beginnt bei den Englischen Fräulein in Krems die Lehrerinnenausbildung.

Nach ihrer Matura wird sie eingekleidet, ein Jahr später legt sie die erste Profess ab. Sie unterrichtet in den Volksschulen im Mutterhaus ihres Ordens und in Marbach, dann wird sie nach Hollabrunn versetzt, wo die Schwestern etwa 150 Kinder und Jugendliche betreuen, die nicht bei ihren Familien leben können. Zum Heim gehören eine Schule und ein Mutter-Kind-Haus für Mädchen, die Kinder haben oder schwanger sind. 37 Jahre lebt und arbeitet Schwester Kiesenhofer hier, ab 1974 leitet sie Schule und Heim.

Ihren Ruhestand verbringt Schwester Kiesenhofer in der Ordensfiliale in St. Pölten. Die Zutaten für ein gutes Leben? „Anspruchslosigkeit und Zufriedenheit. Es kommt auf die Liebe an, dass ich ein Herz habe für leidende Menschen, hilfsbereit bin und nicht den Kopf hängen lasse.“