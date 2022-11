Leader-Region Donau NÖ-Mitte blickt auf gelungene Projekte

Werbung

Vor Kurzem lud das Büro der Leader-Region Donau NÖ-Mitte zur letzten Generalversammlung der Förderperiode 2014 bis 2022. 60 Mitglieder und Gäste sind der Einladung gefolgt. Sie wurden von Moderator Tom Bläumauer auf einen kurzweiligen Rückblick auf besonders gelungene Leader-Programme und -Projekte mitgenommen.

4,4 Millionen Euro Fördermittel standen den 33 Mitgliedsgemeinden und Bürgern der Region für ihre Vorhaben zur Verfügung. „Mit dieser großen Vielfalt, die das Leader-Programm bietet, konnten insgesamt 85 nachhaltige Projekte umgesetzt und eine Investitionssumme von 6,9 Millionen Euro ausgelöst werden“, berichtete Leader-Geschäftsführerin Susanne Gugerell. Mit Leader-Fördermitteln konnte somit ein wertvoller Beitrag zur Wertschöpfung und zur Verbesserung sozialer Strukturen in der Region geleistet werden.

Unter dem Motto „Impuls für regionale Vielfalt“ schufen in der anschließenden Talkrunde die geladenen Gäste und Stakeholder, unter ihnen Tullns Bürgermeister Peter Eisenschenk, Gertraud Grabherr, Bezirksweinbauverbandsobmann Alexander Siedler, Andreas Purt, Geschäftsführer des Mostviertel-Tourismus, Franz Aigner als Obmann der Region Wagram und Barbara Oberndorfer vom Verein Dorfplatz, einem Ort des Miteinanders und der Möglichkeiten ein lebhaftes Bild der vielfältigen Wirkung von Leader.

Dieses Bild griff auch der Obmann des Regionalentwicklungsvereines Donau NÖ-Mitte, Michelhausens Bernhard Heinl, auf. „Vielfalt ist nicht nur das Gegenstück zu Eintönigkeit, sondern auch zu Einfalt und daher ist Vielfalt in der heutigen Zeit besonders wichtig!“. Heinl dankte den tausenden Menschen, die in dieser Periode bei Leader mitgewirkt und sich eingebracht haben und den nahezu 100 ehrenamtlichen Gremiumsmitgliedern, die in 39 Sitzungen Leader vorangebracht haben.

Franz Redl ist Ehrenobmann

„Die Entwicklung der Region ist nie abgeschlossen“, so Heinl über die zukünftigen Schwerpunkte von Leader, die einer Vision einer ökologischen, lebenswerten und krisenwiderstandsfähigen Lebensregion dienen sollen und lädt zur weiteren Mitwirkung auf.

Zum Abschluss gratulierte man Altobmann Franz Redl, der 20 Jahre LEADER geführt hat, zu seinem 70. Geburtstag. Der Sitzenberg-Reidlinger Altbürgermeister wurde einstimmig zum Ehrenobmann des Vereines ernannt.