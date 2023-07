NÖ Autoren spenden Buchreinerlös an Stiftung Kindertraum und vidahelp

Wie motiviere ich meine Angestellten am besten? Wie baue ich in meinem Team Vertrauen auf? Welches Mindset braucht eine Führungskraft? Diese Fragen beantworten die niederösterreichischen Manager Franz Binderlehner und Markus Posset in ihrem neuen Buch „Führungskräfte Mentalität - Die Macht des starken Mindsets“. Neben Beispielen aus der Praxis und Übungen finden sich im Buch auch Anleitungen bzw. Tools, wie man seine Führungskompetenzen verbessern und seine eigene „Führungskräfte-Mentalität“ stärken kann. „Das Mindset einer Führungskraft ist entscheidend für ihren Erfolg, für jenen des Teams und wenn man das große Ganze betrachtet, für den Erfolg des gesamten Unternehmens“, heißt es in der Einleitung des Buches.

Foto: Star Troopers Publishing

Die beiden Autoren haben ihre Erfahrungen, was die Mentalität von Führungskräften angeht, im Laufe ihres Berufslebens gesammelt. Den Start ihrer beruflichen Karriere haben Binderlehner und Posset gemeinsam als Lehrlinge bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) absolviert und haben dann unterschiedliche Wege eingeschlagen.

Markus Posset war unter anderem COO der Echo Medienhaus Gruppe sowie als Medienmanager Chef der Qualitätsmedien Trend und Profil. Der Manager ist beispielsweise auch für die Etablierung des Mobilitätsanbieters Car2Go (share now) in Österreich mitverantwortlich. Heute ist Posset Verwaltungsratspräsident der Star Troopers Media, Entertainment und Investment AG mit Sitz in der Schweiz, die eine Vielzahl an Unternehmen vereint. Der gebürtige Niederösterreicher ist außerdem seit 2021 Honorarkonsul der Republik Albanien in Österreich. Für Aufsehen sorgte Posset, weil er Monate vor der Landtagswahl ankündigte, dass er Franz Schnabl als SPÖ-Spitzenkandidat ablösen wollte, was aber schon im Ansatz scheiterte.

Franz Binderlehner ist seit 2016 Mitglied der Bundesgeschäftsführung der Gewerkschaft vida. Der gebürtige Ybbser (Bezirk Melk) ist auch in einigen Aufsichts- und Betriebsräten, wie dem ÖBB Konzernbetriebsrat oder dem Aufsichtsrat der Sparda-Bank Austria, vertreten. Binderlehner war über 20 Jahre bei der ÖBB Produktion in unterschiedlichen Positionen tätig und zwischen 2012 und 2016 auch im Kabinett des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie.

Reinerlös des Buches wird gespendet

„100 Prozent des Reinerlöses unseres Buches kommt der Stiftung Kindertraum und dem Verein vidahelp zu Gute“, schreibt Markus Posset auf LinkedIn. Die Stiftung Kindertraum erfüllt Träume von Kindern und Jugendlichen mit schwerer bzw. chronischer Erkrankung oder Behinderung. Dabei werden beispielsweise behindertengerechte Fahrzeuge, spezielle Trainingsgeräte oder Therapiestunden bezahlt. Der Verein „vidahelp“ unterstützt Pflegende und vor allem pflegende Angehörige mit konkreten und individuellen Hilfestellungen.