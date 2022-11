Diözesaner Umweltpreis wurde in Stift Melk vergeben

Werbung

Das Stift Melk bot die imposante Kulisse der diesjährigen Preisverleihung des Diözesanen Umweltpreises. Die katholische Aktion begann bereits im Jahr 2011 mit der Ausschreibung und Verleihung dieses Preises. Inzwischen besteht auch eine Kooperation mit der Erzdiözese Wien, der Evangelischen Diözese Niederösterreich und der orthodoxen Kirche.

Im prunkvollen Dietmayrsaal fanden sich zahlreiche Ehrengäste, darunter Diözesanbischof Alois Schwarz, ein, um die Ehrungen vorzunehmen. Die diesjährigen Preisträger sind: Die Pfarre Maria Laach am Jauerling für das Projekt „Pfarrsaal“, die Pfarre Emmersdorf mit „Natur hoch Emmersdorf – Pflanzen haben ein Gesicht“, das Stift Melk mit dem „Sonnenstromkraftwerk“, die Pfarre Mistelbach für „Vielfältiges Engagement in der Pfarre“, die Pfarre Laa an der Thaya mit „Schöpfung in Allem“, die rumänisch-orthodoxe Pfarre „Heiliger Hyppolit und heiliger Märtyrer Brancoveni“ in St. Pölten und die evangelische Kirche Korneuburg für „Bürgerbeteiligung Strom“.