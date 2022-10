Hanna Gansch mit Liese Prokop-Frauenpreis ausgezeichnet

Werbung

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister mit den Preisträgerinnen des Abends. Foto: Lechner

Seit 2007 rückt der Liese Prokop-Frauenpreis besondere Leistungen von Niederösterreicherinnen in den Fokus. Am Mittwochabend überreichte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Preise an zwölf Frauen für ihre besonderen Leistungen in den Bereichen Wirtschaft und Unternehmertum, Wissenschaft und Technologie, Kunst, Kultur und Medien sowie Soziales und Generationen.

Hauptpreis ging an „Fräsinator“

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister übergab den Hauptpreis an Hanna Gansch. Foto: Lechner

Die Hauptpreisträgerin Hanna Gansch kommt aus Kirchberg an der Pielach (Bezirk St. Pölten Land). Die Absolventin der IMC Fachhochschule Krems ist Technikerin und gründete nach Studienabschluss ihr eigenes Unternehmen. Für ihre Entwicklung des „Fräsinator“ erhielt sie den Hauptpreis. Der „Fräsinator“ ist eine Idee eines innovativen und umweltschonenden Antriebssystems, das in einer Fräse angewandt wird. Der Hauptpreis ist mit einer Höhe von 10.000 Euro dotiert und wird von der Niederösterreichischen Versicherung, der NÖ Bau- und Siedlungsgenossenschaft, der Hypo NÖ Landesbank für Niederösterreich und den Casinos Austria gesponsert.

„Es ist bemerkenswert, welch großartige Frauen mit Kreativität, Innovationsgeist, Mut und Engagement für die Gesellschaft hier in Niederösterreich leben. Ich freue mich, sie vor den Vorhang zu holen und stellvertretend für viele andere auszeichnen zu dürfen,“ so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Sie begrüßt die positive Entwicklung der Frauen seit der ersten Preisverleihung des Liese Prokop-Frauenpreises, betont aber gleichzeitig, dass es „noch viel Luft nach oben“ gibt. Daher brauche es weiterhin starke Vorbilder für junge Mädchen.

Preisträgerinnen dieses Jahres

In der Kategorie Soziales und Generationen erhielten Aldina Pinjic und Valentina Riedl jeweils einen Sonderpreis in der Höhe von je 500 Euro. Pinjic begann während der Lockdowns zu schreiben und veröffentlichte ihren Erstlingsroman „Was nach jetzt?“. Riedl setzt sich mit ihrer Initiative „Talkether“ für mehr Geschlechtergerechtigkeit in Niederösterreich ein und bringt so Menschen ins Gespräch.

Den Liese Prokop-Frauenpreis erhielten:

in der Kategorie Kunst, Kultur und Medien: Christina Gegenbauer, Dietlind Rott und Lisa Stern

in der Kategorie Soziales und Generationen: Elisabeth Cinatl, Andrea Keglovits-Ackerer und Beatrice Müllner.

in der Kategorie Wissenschaft und Technologie: Katharina Bisset, Hanna Gansch (Hauptpreisträgerin) und Katharina Krösl

in der Kategorie Wirtschaft und Unternehmertum: Cornelia Diesenreiter, Nicole Steinacher und Isabella Stickler