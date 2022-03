Journalismuspreis: Auszeichnung für NÖN-Mitarbeiterin Lisa Schinagl

Werbung

„Was lernen wir aus der Pandemie?“ lautete diesmal die Fragestellung für den NÖ Journalismuspreis, der vom Verein zur Förderung des Journalismus in Niederösterreich einmal im Jahr an talentierte junge Journalistinnen und Journalisten vergeben wird.

Den besten Beitrag dazu verfasste Marietta Trendl für das Stadtmagazin der FH Wien und erhielt dafür den Hauptpreis.

Der mit 4.000 Euro dotierte erste Platz beim Journalismuspreis ging an Marietta Trendl. Dazu gratulierten (von links): ORF-Wissenschaftsleiter Günther Mayr, Obmann Robert Ziegler und Geschäftsführer Martin Gebhart vom Journalismusverein, Landesrat Martin Eichtinger, Jury-Vorsitzender Georg Wailand und Spar-Geschäftsführer Alois Huber. Foto: privat

Platz zwei ging an NÖN-Journalistin Lisa Schinagl für einen Beitrag in der Melker NÖN-Ausgabe, Platz drei an Miriam Steiner für einen Podcast. Tobias Kurakin („Kleine Zeitung“) erhielt einen Anerkennungspreis, der erstmals vergebene Paul-Lendvai-Preis für Europajournalismus ging an Christoph Zotter von der „Presse“.

Bei der Corona-bedingt etwas verspäteten Preisverleihung in der Spar-Akademie in Hietzing strich der Obmann des Journalismusvereins, und ORF-Landesdirektor Robert Ziegler, die gegenwärtig große Bedeutung des Journalismus hervor: „Es ist wichtig, den jungen Journalistinnen und Journalisten auf ihren Weg mitzugeben, wie groß die Verantwortung in diesem Beruf gerade in schwierigen Zeiten ist.“