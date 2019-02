Montenegro hat gerade einmal 29 Priester, da muss sogar der Bischof mitkicken“, schmunzelt Hans Wurzer, Pfarrer von Ybbs und Kapitän der österreichischen Priester-Fußballnationalmannschaft. Wurzer tritt mit seinen Kickern im Kanpf um die Europameisterschaft an. Unter den 18 Länder-Teams sind auch solche, deren Länder nicht mehrheitlich von Katholiken bevölkert sind. Wie Kasachstan, das übrigens vom Arbesbacher Missionar P. Leopold Kropfreiter verstärkt wird. Für den kleinen Balkanstaat Montenegro sei die Ausrichtung der EM „eine Riesenehre“, so Wurzer. Österreich organisierte das Turnier 2015 in St. Pölten.

Ziel sind die Top-Ten

Der Ybbser Pfarrer erhofft sich eine Platzierung unter den „Top 10“, als Vorbereitung trainierte er mit Priestern aus ganz Österreich in Purgstall und St. Martin/Ybbsfelde. Je mehr junge Priester ein Land habe, desto größer seien die Chancen. Wurzer zählt die Slowakei, Portugal und Vorjahressieger Polen zu den Favoriten.

Das Priester-Nationalteam aus Österreich mit Kapitän Hans Wurzer. | Wolfgang Zarl

25 Jahre Nationalmannschaft

Im Zentrum stünden völkerverbindende Zeichen: neben den Gottesdiensten seien die Begegnungen ganz wichtig. Auch Kultur sowie Ausflüge stünden am Programm. Jede Nation bringe ihr Liedgut mit, bei „I am from Aus¬t¬ria“ von Rainhard Fendrich gebe es immer Gänsehautstimmung. Dazu komme Seelsorge unter Seelsorgern. Priester berichten, wie sehr außerhalb Europas die Freiheit der Christen eingeschränkt sei. Mit den Ukrainern werde viel über den bewaffneten Konflikt im Land gesprochen.

1.200 Kilometer zum Turnier

Unser Nationalteam setzt sich aus Priestern aus sechs Nationen zusammen, Kapitän Wurzer kann aus über 3000 österreichischen Priestern auswählen. Vom 15-köpfigen Team kommen fünf aus Niederösterreich. Sie fahren 1200 Kilometer per Auto.

Kraft schöpfe das Team aus einem besonderen „Ruf“, so Wurzer: „Um uns richtig zu motivieren, ruft das Team vor jedem Spiel ein ehrfurchtsvolles, kraftvolles, dreifaches ‚Halleluja‘“. Das Team „erkickte“ im Vorjahr Rang 6 bei der EM in Brescia (Italien). Das ist das beste Resultat seit Jahren. Meist wird bei den Spielen für Menschen in Not gespielt, im September begeht die Nationalmannschaft das 25-jährige Bestehen. Wurzer freut sich über die „breite Unterstützung“, die man bekomme: „Viele drücken uns die Daumen, manche beten sogar dafür, dass wir gewinnen.“ Gewinnen sei nicht alles, aber sein Team sei doch hochmotiviert.