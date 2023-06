Der Weg der Berufung

Im Wiener Stephansdom hat Kardinal Christoph Schönborn am 17. Juni acht Männer durch Handauflegung und Gebet zu Priestern geweiht. Darunter sind vier aus dem Wiener Priesterseminar, drei aus dem Diözesanen Missionskolleg Redemptoris Mater und ein Ordensmann von den „Brüdern Samariter der Flamme der Liebe des Unbefleckten Herzens Mariens“ (Sam. FLUHM). Zwei der Neupriester stammen aus dem Weinviertel.

Auch Franz Vala wurde zum Priester geweiht. Foto: kathbild.at Rupprecht

Einer dieser Weinviertler Priester ist Michael Semmelmeyer, geboren 1995 und aufgewachsen in Schöngrabern. Sein Diakonatsjahr verbrachte er im Pfarrverband „Tor zur Buckligen Welt“. Davor absolvierte er die HTBL Maschinenbau, war zweieinhalb Jahre lang Technischer Zeichner bei einem Installateur in Stockerau und studierte nebenbei Theologie in Wien. Seine Nach-Primizen finden am 24. Juni um 18 Uhr in Seebenstein und am 25. Juni um 10 Uhr in Walpersbach statt.

Der zweite Weinviertler Neupriester ist Franz Vala, geboren 1980 in Krems. Bereits seit 2007 ist er ehrenamtlicher Diakon in der Pfarre Feuersbrunn. Vala absolvierte ein Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaft und Katholischen Theologie (als Wahlfach) an der Uni Wien, sowie ein Studium der Katholischen Religionspädagogik an der KPH Strebersdorf. Seine Primiz findet am 24. Juni um 17 Uhr in der Pfarre Feuersbrunn statt.