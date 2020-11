Bratsche, Violine, Harfe und Co. – alles „on air“: Die niederösterreichischen Landessiegerinnen und Landessieger von prima la musica spielen in der Sendung „Klassik am Abend – Spezial“ am 15. November ab 20:00 Uhr Auszüge aus ihrem Wettbewerbsprogramm vom NÖ Landeswettbewerb 2020. Die zehn jungen Musiker spielen Klassik auf höchstem Niveau und kommen dabei auch selbst in der Sendung zu Wort.

„Die Qualität der musikalischen Beiträge ist beachtlich und zeigt auf, welch unglaubliches künstlerisches Potential wir in Niederösterreich haben“, sagt Martin Lammerhuber, Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich. „Diese jungen Talente zu entdecken, und sie auf ihrem Weg optimal zu begleiten und zu fördern, sehen wir als eine unserer zentralen Aufgaben.“

Der Bundeswettbewerb prima la musica 2020 sowie das traditionelle niederösterreichische Bundespreisträgerkonzert im ORF Landesstudio NÖ mussten im Frühjahr coronabedingt abgesagt werden. Dennoch wollte der ORF NÖ den jungen Musikern eine Plattform bieten, ihr musikalisches Können der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Und den Weg zum Publikum finden die Werke der prima la musica-Gewinner und Gewinnerinnen mittels professioneller Aufnahmen im Tonstudio Höckner in Tulln. Die talentierten Landessiegerinnen und Landessieger Martha-Sophia Körbisser (Klavier), Gabriel Rosensteiner (Violine), Valentina Grand (Viola), Jasmin Pollatschek (Violoncello), Jesus Carbó (Violoncello), Julian Wakley (Gesang), David Hofbauer (Orgel), Daniel Freistetter (Orgel), Nadja Floder (Harfe) und Emilia Semper (Kontrabass) sind dadurch zwar nicht live vor Ort, aber dafür gemütlich zu Hause zu hören.