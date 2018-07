„Der Beginn ist getan.“ Betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Bis 2021 wird es in Niederösterreich 14 neue Gesundheitszentren geben. „Sechs nehmen konkrete Formen an.“

Die ersten drei Gesundheitszentren starten ab Oktober in St. Pölten, Böheimkirchen und Schwechat. Gesundheitszentren zeichnet übrigens die Zusammenarbeit von mehreren Ärzten, Pflege und anderen Gesundheitsberufen aus. Bei drei weiteren Projekten handelt es sich um Netzwerke und Gesundheitszentren in der Nähe von oder in Landeskliniken.

Zentren und Netzwerke

Neben „stationären“ Gesundheitszentren wird es auch Netzwerke geben, in denen Ärzte und andere Gesundheitsberufe zwar nicht unter demselben Dach, aber dennoch eng zusammenarbeiten. „Ich glaube, dass die Netzwerke für NÖ prädestiniert sind“, so NÖ-Ärztekammerpräsident Christoph Reisner. Ein Positionspapier dazu will man bis Herbst haben. Und: „Es gibt schon Interessenten aus verschiedenen Regionen“, so NÖGUS-Vorsitzender Landesrat Martin Eichtinger.

Mit diesen Projekten sei Niederösterreich das erste Bundesland, das gleich die Etablierung von sechs Zentren beschlossen habe, so Mikl-Leitner. Partner sind dabei das Land NÖ, die NÖ Ärztekammer und die NÖ Gebietskrankenkasse.

Finanziert werden die Zentren vorwiegend von der NÖGKK, das Land NÖ übernimmt die Kosten des erweiterten Teams. „Wir werden in den nächsten fünf Jahren acht Millionen Euro in die Hand nehmen“, erläutert Mikl-Leitner.

Gesundheitszentren stellen eine Ergänzung zur Versorgung durch Ärzte dar, sollen dazu beitragen, Ambulanzen und Spitäler zu entlasten, und die Gesundheitsversorgung optimieren. Sie sollen Arbeitsplätze schaffen und Wertschöpfung für die Region bringen. Ärzten bieten sie die Möglichkeit von fixen Arbeitszeiten.

Und Patienten, welche Vorteile gibt es für sie? Die Rundumversorgung unter einem Dach, so NÖGKK-Obmann Gerhard Hutter, die bessere Erreichbarkeit usw. Und: „Die Ärzte haben mehr Zeit für die Patienten.“