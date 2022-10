Rindskopf zum 40er: Ist es in Ordnung Köpfe toter Tiere aufzuhängen?

Werbung

PRO: Alexander Murlasits, Landesparteisekretär der FPÖ NÖ

Foto: FPÖ NÖ

Wir wollen, dass in Niederösterreich auch weiterhin das Brauchtum gelebt werden kann, ohne dass es Anzeigen von Personen hagelt, welche diese Tradition weder verstehen noch verstehen wollen. Es ist der falsche Weg, mit einer Verbotskultur von oben herab in das gesellschaftliche Fundament von Sitten und Bräuchen eingreifen zu wollen. Genauso wie diese Bräuche die Zeiten überdauert haben, werden die Landsleute selbst entscheiden, ob und wie sie ihre Traditionen fortführen und nicht irgendwelche selbsternannten Sittenwächter. Seien wir doch froh, dass es noch gesellschaftliche Aktivitäten gibt, wo die Menschen zusammenfinden und gemeinsam den einen oder anderen Brauch mit Freude fortführen. Denn darauf kommt es bei so etwas an: Kameradschaft, Freundschaft, Verbundenheit und Freude. Machen wir das nicht kaputt!

CONTRA: Tom Putzgruber, Obmann Verein RespekTiere

Foto: Verein RespekTiere

Der Anblick erinnert an das finsterste Mittelalter, man fühlt sich zurückversetzt in ein Wikingerdorf, wo Gewalt und Todschlag den Alltag beherrschten. Jedermann/frau muss einen solchen Anblick ertragen, ob man will oder nicht. Die Köpfe hängen oft tagelang, es stinkt besonders im Sommer schrecklich und Fliegen machen sich über sie her. Manchmal sind die Gesichter auch noch grotesk entstellt, mit Bierflasche im Mund, mit aufgesetzten Sonnenbrillen, die Lippen mit rotem Stift nachgezogen. Dieserart werden die Tiere auch noch im Tod verspottet! Vollkommen unwürdig einer modernen Gesellschaft. Und wir stehen mit unserer Meinung ja nicht alleine: die allermeisten solcher Fälle wurden uns doch von völlig entsetzten Nachbarn oder Dorfbewohnenden gemeldet. Das Ritual hat nichts mit Überlieferung zu tun, er ist einfach nur abgrundtief hässlich. Ein durch und durch unfassbares ‚Brauchtum‘, welches in einer modernen Gesellschaft – weil höchst lebens- und vor allem tierverachtend – keinen Platz mehr finden dürfte.