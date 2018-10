PRO: Michaela Marschall, Geschäftsführerin Hundezentrum-Wien.com, Project Canis





privat



Die Idee Alkotests für Hundehalter einzuführen halte ich für absolut sinnvoll. Hunde können mitunter auf durch Alkoholeinfluss verändertes Verhalten ihrer Menschen irritiert und gestresst reagieren, da sie dadurch total verunsichert werden. Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem eigenen Hund in der Öffentlichkeit ist unter Alkoholeinfluss sicher nicht möglich und überaus fahrlässig. Ist man selbst nicht in der Lage, Situationen richtig einschätzen zu können, kann man auch seinem Hund keine Sicherheit geben, und das kann im schlimmsten Fall zu unvorhersehbaren Reaktionen des Vierbeiners führen. Deshalb halte ich es für notwendig, mit entsprechenden Maßnahmen vorzugehen, denn Hund und Alkohol gehören nicht zusammen!

KONTRA: Karl Heindl Obmann NÖ Hundesportschule





privat



Es gibt in allen Bereichen der Freizeitbeschäftigung sogenannte „Schwarze Schafe“. Tatsache ist, dass gerade in der artgerechten Hundehaltung Um- und Weitsicht, Eigendisziplin, Körperbeherrschung und Konsequenz des Hundehalters eine wichtige Voraussetzung darstellen. Wir bieten kostenlose Beratung, bereits vor der Anschaffung eines Tieres, an. Leider wird diese von wenigen in Anspruch genommen. Somit passiert es immer wieder, dass Menschen Hunde führen, denen sie nicht gewachsen sind. Daher meine ich, dass man mit Alkotests das Problem der Hundehaltung nicht in den Griff bekommen wird. Wir denken eher daran, die zukünftigen Hundehalter besser und intensiver zu informieren, wie das Zusammenleben mit unseren vierbeinigen Freunden ist.

Wie denkt Ihr darüber? Stimmt ab!