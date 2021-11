Gibt es ein Jenseits?

Paul Zulehner, Pastoraltheologe, Religions- und Werteforscher

Ein halbes Jahrhundert habe ich Menschen befragt, was sie glauben. Das Ergebnis ist gleichgeblieben. Ein Drittel ist überzeugt, dass mit dem Tod alles aus ist. Die anderen hoffen, dass der Tod der Übergang in ein anderes Leben ist. Die Hoffenden teilen sich noch einmal in zwei Gruppen. Die einen können sich eine Auferstehung mit Leib und Seele nicht vorstellen, die anderen sehr wohl.

Nun kann niemand mit Sicherheit sagen, was sein wird. Ich denke nicht, dass es von dem abhängt, was wir „glauben“, was wirklich sein wird. Manche, die jetzt felsenfest davon überzeugt sind, „dass mit dem Tod alles aus ist“, werden sich vielleicht wundern.

Eines aber spricht dafür, dass der Tod doch nicht das Ende, sondern eine weitere Geburt sein wird: die Kraft der Liebe. Die älteste Frage lautet, was am Ende stärker sei – der Tod oder die Liebe. Und die Christen singen seit Jahrtausenden: Die Liebe hat das letzte Wort. Leuchtet mir ein.

Florian Piewald, Software-Entwickler, der Biologie und Bioinformatik studierte

Die Frage nach der Existenz eines Jenseits kann wissenschaftlich nicht beantwortet werden.

Als Hypothese fällt die Aussage „Es gibt ein Jenseits“ in dieselbe Kategorie wie die Aussage „Wir werden alle von unsichtbaren Einhörnern umgeben“. Es handelt sich in beiden Fällen um Aussagen, die per se nicht falsifizierbar sind und daher auch nicht wissenschaftlich untersucht werden können.

Von einigen religiösen Menschen wird das subjektive Erleben von Personen, die eine Nahtoderfahrung hatten, als Indiz für ein Leben nach dem Tod gedeutet. Hierbei wird jedoch vergessen, dass das Gehirn auch nach einem Kreislaufstillstand noch aktiv ist. Außerdem kommt es insbesondere in solchen Ausnahme-Situationen zu einer starken Ausschüttung von Neurotransmittern. Außerdem ist bekannt, dass auch einige halluzinogene Drogen zu sehr ähnlichen Erfahrungen wie jenen führen können.