Höhere Strafen bei Missachtung der Hundeleinenpflicht?

PRO: Roman Dumfort, Leiter Dumfort Hundeschule, Riederberg

zVg

Als Hundetrainer und Jäger begegnen mir immer wieder Hundehalter, die ihre Vierbeiner trotz Leinenpflicht im Wald frei laufen lassen. Sie gefährden damit nicht nur das Wild, sondern auch die Wanderer, Kinder und Mountainbiker, die im Wald unterwegs sind.

Das Niederösterreichische Hundehaltegesetz sieht vor, dass jeder Hundehalter die Verantwortung dafür trägt, andere Tiere und Menschen nicht zu gefährden, doch das wissen die meisten gar nicht. Wenn bei Missachtung der Leinenpflicht etwas passiert, deckt die Versicherung diesen Vorfall oft nicht. Leider wird die Leinenpflicht viel zu selten kontrolliert. Ich denke daher, dass höhere Strafen sinnvoll wären, um die Leute abzuschrecken und mehr Bewusstsein zu schaffen.

KONTRA: Karl Heindl, Obmann 1. NÖ Hundesportschule, Krems

zVg

Strengere Strafen für Hundebesitzer, die ihre Hunde in der Öffentlichkeit nicht an die Leine nehmen, halte ich für wenig sinnvoll. Wer soll diese Strafen vollziehen? Heutzutage trifft man kaum mehr auf Polizisten, die in der Innenstadt, in Parks und im Wald die dort herrschende Leinenpflicht kontrollieren. Nur zu bestrafen ist zu wenig. Besser wäre es, verpflichtende Hundehaltungskurse für alle Hundebesitzer einzuführen, damit sie lernen, wie man seinen Vierbeiner artgerecht hält und mit ihm umgeht. Solche Kurse sollten alle Hundebesitzer besuchen, und nicht nur jene, die eine Hunderasse mit erhöhtem Gefährdungspotenzial wie einen Rottweiler oder einen Bullterrier halten. Denn auch ein Dackel oder ein Pudel kann gefährlich werden, wenn er nicht richtig erzogen ist.