Ist es sinnvoll, sich fürs Klima auf die Straße zu kleben?

Pro: Johannes Stangl, aufgewachsen in Krems, Doktoratsstudent und aktiv bei den “Scientists For Future”

In der Klimakrise ist es 5 nach 12. Diese Dringlichkeit spiegelt sich in den Protestformen wider. Österreich ist in keinster Weise auf Klimakurs. Das WIFO prognostiziert einen Emissionsanstieg, dabei müssten Österreichs Emissionen jedes Jahr um 4 Millionen Tonnen sinken, um 2040 Klimaneutralität zu erreichen.

Angemeldete Proteste haben zwar den Diskurs weiterentwickelt, werden aber großteils ignoriert. Jede gesellschaftliche Errungenschaft, ob Frauenrechte oder die Abschaffung der Sklaverei, haben friedlichen Widerstand erfordert. Bei der Klimakrise ist es nicht anders, weil es darum geht, bestehende politische und wirtschaftliche Machtstrukturen zu ändern.

Eine Kriminalisierung von Klimaprotest, wie sie Johanna Mikl-Leitner fordert, ist aufs Schärfste zu verurteilen. Die einfachste Weise, die Proteste zu stoppen, ist glaubhafte Klimapolitik zu betreiben. Die Forderungen der Letzten Generation sind Tempo 100 auf Autobahnen und ein Fracking-Verbot. Beides ließe sich sofort umsetzen.

Kontra: Kerstin Kern, Betreuung Landjugend Waldviertel, Ausschuss Landwirtschaft & Umwelt

Dass der Klimawandel ein allgegenwärtiges Thema ist, zu dem wir alle unseren Beitrag leisten, ist ein unbestreitbarer Fakt. Für rational denkende Menschen ist die logische Schlussfolgerung daraus der Sache auf den Grund zu gehen und effektive Handlungen zu setzen oder - wie wir bei der Landjugend sagen - "Anpacken statt Anpicken".

Kurz zusammengefasst ist für mich diese Form von Aktivismus deswegen nicht vertretbar, da sie schlichtweg das Problem unterstreicht, jedoch keine zukunftsträchtigen Lösungsansätze bietet. Während Institutionen wie die Innovation Farm in Wieselburg an hocheffizienter, nachhaltiger und schonender Bodenbearbeitung forschen, um klimafitte Bewirtschaftungsstrategien voranzutreiben, picken sich anderswo privilegierte Demokraten auf die Straßen, um in einem Land, in dem es uns an Nichts fehlt, Unmut zu verbreiten und Otto-Normalverbraucher am Weg in die Arbeit zu behindern.

Ja, wir brauchen Menschen die Probleme aufzeigen. Aber wir brauchen umso mehr Menschen, die die Gesellschaft vorantreiben möchten und Probleme lösen. Deswegen hierzu meine klare Haltung: Lösungsorientierte Aktivitäten setzen, anstatt Aktivismus zu fördern.