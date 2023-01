Kann man Kunstschaffende und ihr Werk voneinander trennen?

Werbung

Pro: Leopold Kogler, bildender Künstler, Präsident Kunstvereine Niederösterreich und künstlerischer Leiter DOK NÖ

Aktuell ist das Verhältnis von Kunstwerk und erschaffenden Personen wieder ins Licht der Aufmerksamkeit gerückt und wird emotional diskutiert. Gleich vorweg: Kunst trägt aus meiner Sicht keine Schuld am unmoralischen Handeln ihrer Schöpferinnen und Schöpfer. Die Ächtung von künstlerischen Werken ist aus gegenwärtiger politischer Korrektheit oder einem moralischen Verständnis nicht zu rechtfertigen. Die Bewertung eines Werkes, seien es Bilder, Bücher oder Partituren, ist von ihrer Urheberschaft zu trennen. Mit der Meinung, der Mensch und sein Werk seien eine Einheit, wird begonnen die Kunst einzuschränken. Sie wird ihrer Freiheit beraubt und einem Eliminierungsfuror ausgesetzt. Die Korrektheit unserer Tage darf zu keinem Zensurprozess mutieren. Das künstlerische Schaffen muss frei sein und bleiben dürfen. Missstände sind aufzuarbeiten, aber künstlerisches Schaffen darf nicht eingegrenzt werden. Der „Cancel Culture“ sind eine differenzierende sowie eine integrierende Diskussionskultur entgegenzusetzen.

Kontra: Andrea Brunner-Fohrafellner, Künstlerin aus Mank, Kunstpädagogin, Leiterin Verein “funkundküste”

Im Jahr 2004 hatte ich die Gelegenheit in der Justizanstalt Stein für 6 Monate mit einer Gruppe von Insassen künstlerisch zu arbeiten. War in deren Werken sichtbar, dass sie Mörder, Kinderschänder und Drogendealer waren? Nein. War ersichtlich, dass sie Menschen waren, die sich mit ihren Nöten, Freuden und Zwängen auseinandergesetzt und diese in einem sehr persönlichen Transformationsprozess in Kunstwerke verwandelt haben? Sehr wohl. Ihre Kunst hatte etwas mit ihrem Leben zu tun. Dass sie Verbrechen begangen hatten, machte sie nicht zu besseren oder schlechteren Künstlern. Als Rezipientinnen und Rezipienten wollen wir Kunstschaffende erleben, die ein genuines Werk im Ringen um die Höhen und Tiefen der Existenz erschaffen; woraus sie ihre Wahrhaftigkeit dafür ziehen, wird selten thematisiert. Ob gelungener Kunst das eigene Durchleben vorangehen muss (oder darf?) kann verneint werden, jedoch stellt sich die Frage, wie weit Empathie die Grundlage aller schöpferischen Prozesse ist. Um mit Paul Klee zu sprechen: „Die Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar“. Auch das, was keiner sehen will.