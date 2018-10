Löst die Urne den Sarg ab?

PRO: Jörg Bauer, Geschäftsführer der Bestattung Lichtblick in St. Christophen

Jörg Bauer | Suzy Stockl

Ja, da braucht man sich nur die Zahlen anschauen. Seit 2008 haben sich die Kremationen im Osten Österreichs auf vierzig Prozent verdoppelt. Der Westen liegt, vor allem aufgrund der topografischen Bedingungen, bei knapp neunzig Prozent. So hoch ist auch der Anteil der Feuerbestattungen, die wir in unserer Bestattung durchführen.

Ausschlaggebend sind meist Individualität und Zeit: Die Art der Trauerfeier kann frei bestimmt werden und muss nicht am Tag der Kremation selbst stattfinden. Was für viele Angehörige mehr Ruhe zum Gestalten der Zeremonie bedeutet. Der niedrigere Preis spielt für einige eine Rolle. Für andere zählt der Umweltgedanke, da weniger Platz verbraucht wird und sie „sauberer“ sind, da Dinge wie künstliche Gelenke etc. nicht in die Erde gelangen.

KONTRA: Rainer Wernhart, Bundesinnungssprecher von Österreichs Bestattern

Rainer Wernhart | Fotostudio Semrad

Nein, es wird nicht so sein, dass die Urne den Sarg zur Gänze ablösen wird. Einerseits, weil auch bei einer Kremation ein Sarg notwendig ist, und andererseits, weil nach wie vor viele die traditionelle Erdbestattung bevorzugen. Nicht nur aus religiösem Grund oder der gewohnten Art des Trauerweges. Einige erzählen, dass sie sich bei der Vorstellung, verbrannt zu werden, unwohl fühlen.

Wichtig ist, dass über die Art der Bestattung frei entschieden werden kann und dass es um den Willen des Verstorbenen geht. Ich persönlich finde es wichtig, dass es einen Ort der Ruhe gibt, an dem man sich, abseits des gesellschaftlichen Trubels, besinnen kann. Deshalb wäre es auch gut, dass Urnenwiesen wie Friedhöfe gewidmet werden. Das hat der Gesetzgeber bisher offengelassen.