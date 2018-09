Machen Gesundheits-Apps fitter?

PRO: Daniel Wohlmuth, Geschäftsführer, Gründer FITAPP

Daniel Wohlmuth | Stefan Warmuth

Nicht jeder, der eine Fitness-App auf seinem Smartphone installiert, wird automatisch fit. Um fit zu werden, muss man Sport betreiben und sich gesund ernähren. Die Wahrheit ist, dass ein ausgewogener und sportlicher Lebensstil vielen Menschen schwerfällt. Die meisten Leute gehen einen einfachen Weg oder suchen nach Wundermitteln, welche schnelle und unrealistische Erfolge versprechen.

Wenn der Wille zur Veränderung vorhanden ist, kann jeder seinen inneren Schweinehund mit der richtigen Unterstützung bezwingen. Unsere App versucht Menschen, welche sportlich aktiv werden möchten, zu vernetzen. Das ist motivierend und unterstützt sie auf ihrem Weg. Letztendlich zählt jede Art von Bewegung, und am Ende des Tages sollte man sich glücklich fühlen.

KONTRA: Josef Irnberger, IT-Sicherheitsspezialist Initiative für Netzfreiheit

Josef Irnberger | privat

Sensible personenbezogene Daten wie Gesundheits- und Fitness-Daten sollten am besten gar nicht elektronisch erfasst werden, zumindest aber nicht irgendwelchen App-Anbietern überlassen oder gar in „Clouds“ gespeichert werden, darum kann ich Gesundheits- und Fitness-Apps nur stringent ablehnen.

Für mich als IT Security-Experten ist es absehbar, dass die notwendige Sicherheit dieser so sensiblen Daten nicht gegeben sein kann.

Es hat entsprechende Vorfälle bzw. Hacks in der Vergangenheit gegeben. Und ich bin mir sehr sicher, es werden weitere Vorfälle mit Gesundheits- und Fitnessdaten folgen, davon bin ich überzeugt. Und das sollte möglichst jedem Nutzer solcher Apps auch bewusst sein.