Sind digitale Ausweise eine gute Idee?

Martin Atassi war 3,5 Jahre im Kabinett der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort als Fachexperte für Digitalisierung tätig. In dieser Rolle war er hauptverantwortlich für das „Digitale Amt“, welches die Basis für heutige digitale Verwaltungsdienste darstellt. Foto: Ka Wai Ho

Einkaufen, Bankgeschäfte, Navigation – immer mehr Dienste aus dem Internet finden Einzug in unseren Alltag. Digitale Behördengänge sind der logische nächste Schritt, da immer mehr Menschen erwarten, dies von zu Hause aus zu erledigen.

Internationale Unternehmen bieten bei vielen digitalen Diensten benutzerfreundliche Log-In Möglichkeiten an. Sie sammeln dadurch eine große Anzahl an Daten, um Profile der Nutzer zu erstellen. Bei digitalen Behördenwegen darf die Verifizierung des Nutzers nicht über internationale Unternehmen laufen. Der erhöhte Datenschutz ist zwingend erforderlich.

Demnach braucht es eine digitale Identität, die die höchstmögliche Sicherheit und den höchstmöglichen Datenschutz sicherstellt. Sie bildet die Grundlage für die konsequente Digitalisierung der Verwaltung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Darauf aufbauend lassen sich viele moderne Dienste wie ein digitaler Führerschein umsetzen.

Kontra: Thomas Lohninger, Geschäftsführer der Datenschützer-Organisation Epicenter.Works

Seit 2014 ist Programmierer und Anthropologe Thomas Lohninger Geschäftsführer des Vereins "Epicenter.Works". Außerdem ist er "non-residential Fellow" am Center of Internet and Society der Stanford Law School. Er war in Wr. Neustadt auf der HTL. Foto: Cajetan Perwein

Die „ID Austria“ basiert auf einem Gesetz aus 2017 und das sieht man dem 2022 vorgestellten System auch an. Noch dieses Jahr wird außerdem der neue EU-Rechtsrahmen für eine EU-weite elektronische Identität beschlossen. Die EU-Kommission rechnet damit, dass 80 Prozent der Bevölkerung bis 2030 so ein System verwendet.

Weltweit sind elektronische Identitäten auf dem Vormarsch. Sie haben das Potential, unseren Alltag massiv zu verändern. Mit solchen Systemen wird die Identifizierung gegenüber Firmen und staatlichen Stellen in Online- und Offlinesituationen so schnell und billig sein wie noch nie. Damit einher geht, was wir die Gefahr der Überidentifizierung nennen. Also der Verlust jeder Anonymität in Alltagssituationen.

Daher setzen wir uns für einen Diskriminierungsschutz auf EU-Ebene ein. Alle, die die digitale Identität nicht nutzen wollen, sollen vor Benachteiligungen durch staatliche Stellen, in der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt geschützt sein. Datenschutz und Freiwilligkeit müssen Designprinzipien des neuen Systems sein, denn nur so kann das Vertrauen der Bevölkerung die elektronische Identität zum Erfolg machen.