Sind Ganzjahresreifen besser als Sommer- und Winterreifen?

Werbung

Pro: Martin Wögerer, Betriebsleiter ARBÖ Niederösterreich

Martin Wögerer ist Betriebsleiter beim ARBÖ Niederösterreich Foto: ARBÖ

Ganzjahresreifen sind immer ein Kompromiss zwischen Sommer- und Winterreifen. Daher eignet sich der Ganzjahresreifen nicht für jeden Einsatzzweck. Wer zum Beispiel in den Wintermonaten ständig mit Schneefahrbahnen konfrontiert ist, sollte eher zum Winterspezialisten als zum Ganzjahresreifen greifen. Für viele Fahrprofile ist der Ganzjahresreifen aber eine sehr gute, empfehlenswerte Alternative.

Die Qualität dieser Reifengattung wird immer besser und kommt den Sommer- beziehungsweise Winterspezialisten schon sehr nahe. Die Bremsleistungen und das Verhalten bei Aquaplaning sind sowohl im Winter als auch im Sommer mittlerweile sehr gut. Vorausgesetzt, man greift zu einem qualitativ hochwertigen Ganzjahresreifen der bekannten Reifenhersteller und zu keinem unbekannten Produkt aus dem Internet.

Wer auf extreme Laufruhe keinen so großen Wert legt und in Gegenden unterwegs ist, wo Straßen im Winter größtenteils salznass sind, für den sind Ganzjahresreifen durchaus zu empfehlen. Auch, weil die regelmäßigen Lagerungs- und Umsteckkosten wegfallen. So kann man sich mehrere hundert Euro über die Reifenlebensdauer ersparen.

Kontra: Matthias Leichtfried, Geschäftsführer des Reifenfachhandels Weichberger

Matthias Leichtfried ist Geschäftsführer des Reifenfachhandels Weichberger (Zentrale in Oberndorf an der Melk). Foto: Weichberger GmbH

Das Wichtigste ist, dass jedes Auto die richtigen Reifen hat. Dazu muss eine Bedarfserhebung durchgeführt werden. Wir als Fachhändler empfehlen den Reifen, der für den jeweiligen Einsatz am besten passt. Ganzjahresreifen werden von namhaften Reifenindustrien produziert und sind in bestimmten Fällen die richtige Entscheidung.

Trotzdem muss jeder und jedem bewusst sein, dass es sich um einen Kompromiss handelt. Der Bremsweg ist länger als bei einem guten Sommer- beziehungsweise Winterreifen. Ein Ganzjahresreifen mit Schneeflockensymbol (damit er auch im Winter gefahren werden darf) hat eine weichere Gummimischung und dadurch einen höheren Verschleiß. Dieser zusätzliche Gummiabrieb ist schlecht für die Natur.

Wichtig für Autofahrerinnen und Autofahrer zu wissen ist auch, dass ein Ganzjahresreifen nur bis vier Millimeter Profiltiefe im Winter erlaubt ist. Unter vier Millimetern zählt er als Sommerreifen und ist bei winterlichen Straßenverhältnissen nicht erlaubt. Deshalb ist es essenziell, immer Qualitätsreifen zu montieren und auf die Sicherheit zu achten.