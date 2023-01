Soll die telefonische Krankmeldung in NÖ ausgeweitet werden?

Werbung

Pro: Dr. Dagmar Fedra-Machacek, Allgemeinärztin in Perchtoldsdorf und 2. Obfrau-Stellvertreterin der niedergelassenen Ärzte in der Ärztekammer NÖ

Dr. Dagmar Fedra-Machacek, Allgemeinärztin in Perchtoldsdorf und 2. Obfrau-Stellvertreterin der niedergelassenen Ärzte in der Ärztekammer NÖ Foto: Raimo Rumpler

Die telefonische Arbeitsunfähigkeitsmeldung stellt ein sinnvolles Tool dar, denn sie ist ein gutes Mittel, um sowohl Ärztinnen, Ärzte und Mitarbeitende in den Ordinationen als auch dort anwesende Patientinnen und Patienten vor Ansteckungen mit Infektionskrankheiten zu schützen. Das ist besonders in Zeiten von COVID-19, Grippe, grippalen Infekten und RSV wichtig.

Im Rahmen des Gesamtvertrags mit der ÖGK besteht eine Vereinbarung zur Telemedizin und zur telefonischen Krankenbehandlung. Wesentlich ist, dass die telefonische Krankschreibung immer im Ermessen der Ärztin oder des Arztes liegt. Die Patientinnen und Patienten haben keinen Rechtsanspruch darauf.

In vielen Fällen wird es auch weiterhin notwendig sein, eine Abklärung in der Ordination vorzunehmen. Ein mögliches Misstrauen ist aber unbegründet, Ärztinnen und Ärzte sind mit der telefonischen Krankmeldung immer äußerst verantwortungsbewusst umgegangen, schließlich kennen sie ihre Patientinnen und Patienten am besten.

Contra: Dr. Hannes Speiser, Praktischer Arzt in Herzogenburg

Dr. Hannes Speiser, Praktischer Arzt in Herzogenburg Foto: Andreas Kraus

Die telefonische Krankschreibung ist keine Erfindung, aber eine Notwendigkeit der Corona-Pandemie. Bereits davor wurden Patienten nach Abwägung der Umstände telefonisch in den Krankenstand geschrieben, nämlich dann, wenn der Patient und vor Allem seine Arbeitsmoral gut bekannt waren. Voraussetzung ist eine gute Arzt-Patienten-Beziehung.

Dies ist auch den Sozialversicherungsträgern nicht neu, eine generelle Krankschreibung per Telefon halte ich jedoch für mehr als bedenklich, da es „Doktorshoppern“ Tür und Tor öffnet und bei der aktuellen Patientenfrequenz keine zeitnahe Kontrolle möglich ist.

Weiters ist es momentan Usus der Sozialversicherungen, die Patienten ohne Begutachtung abzuschreiben und den Patienten bei Bedarf an den Hausarzt zu verweisen, was unsere Belastung weiter erhöht.

Somit bleibt meiner Meinung nach die Krankmeldung und auch die Beendigung derselben in vollem Umfang Sache des „eigenen“ Hausarztes. Außerdem sind unsere Telefone bereits mit Termin- und Rezeptmanagement deutlich über die Maßen belastet, da braucht es keine zusätzliche Belastung.