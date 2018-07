Soll die Zeitumstellung abgeschafft werden?

PRO: Irene Neumann-Hartberger, Präsidentin der NÖ Bäuerinnen

Irene Neumann-Hartberger | Erich Marschik

Ich finde, dass das Umstellen der Zeit im Frühjahr eine Stunde vor auf Sommerzeit und im Herbst wieder zurück zur Normalzeit entbehrlich ist. Mir persönlich fällt die Zeitumstellung immer sehr schwer, besonders im Frühjahr. Auch bei meinen Kindern im Pflichtschulalter war die Umstellung oft sehr mühsam und stressig.

Als Milchbäuerin weiß ich, dass die Zeitumstellung auch für die Tiere eine Belastung ist, und wir gönnen unseren Tieren immer eine stufenweise Anpassung an den neuen Tagesrhythmus, was Füttern und Melken betrifft. Natürlich ist die Sommerzeit mit der langen Ausnutzung des Tageslichtes vor allem am Abend sehr angenehm. Deshalb wäre mir die Beibehaltung der Sommerzeit als Normalzeit der liebere Lösungsansatz.

KONTRA: Harald Pollak, Obmann der NÖ Wirtshauskultur

Harald Pollak | Rita Newman

Ich bin nicht gegen die Abschaffung der Zeitumstellung, allerdings bin ich auch kein Befürworter für den Vorschlag der Europäischen Union. Vielmehr sollte man sich darüber Gedanken machen, tatsächlich die Sommerzeit als die Hauptzeit einzuführen und nicht, wie es die EU vorschlägt, die Winterzeit als die primäre Zeit zu wählen. Ich frage mich, warum denken wir nicht nach, die Sommerzeit generell beizubehalten, dann wäre es am Abend länger hell.

Im Winter ist es ja tatsächlich so, dass es um 16.45 Uhr stockfinster ist. Hätten wir da eine Stunde mehr Zeit, wäre das sicherlich kein Nachteil für die Gastronomie. Im Großen und Ganzen denke ich, kommt es immer darauf an, welche Art von Betrieb man führt.