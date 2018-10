Soll weiterhin Kunstschnee eingesetzt werden?

PRO: Markus Redl; Geschäftsführer Niederösterreichische Bergbahnen

Wer in NÖ-Bergen schon in den Weihnachtsferien Ski fahren will, kommt meist am Maschinenschnee nicht vorbei. Gäste erwarten sich – im Konkurrenzkampf der Wintersportgebiete – eine einwandfreie Pistenqualität. Beschneiungsanlagen können diese garantieren, einen „Steinski“ braucht heute niemand mehr. Die Grundbeschneiung schützt zudem die Vegetation.

Der mit großem Abstand höchste Energieverbrauch entsteht beim Skilauf im Zuge der An- und Abreise der Gäste. Gegen diese Treibhausgas-Emissionen verblassen jene für Beschneiung, Pistenpräparation oder den Betrieb der Skilifte. Daher gilt es, bei der Mobilität anzusetzen – und da ist es allemal besser von Wien oder St. Pölten z. B. auf den nahen Annaberg zu reisen als zu weit entferntem Ziel.

KONTRA: Johannes Wahlmüller; Klima- und Energiesprecher Global 2000

Skifahren war einst ein romantisches Naturerlebnis im Winter, doch mittlerweile kennt der Technikeinsatz keine Grenzen mehr. Zehntausende Schneekanonen wurden in die alpine Wildnis gestellt, eine davon verbraucht so viel Strom wie zwei Haushalte übers ganze Jahr. Im Winter importieren wir viel Strom, ein hoher Anteil davon ist Atom- und Kohlestrom.

Für einen weißen Streifen in brauner Landschaft heizt man die Klimakrise also noch an. Wenn jetzt im Oktober z. B. in Kitzbühel eine Piste mit gehortetem Kunstschnee planiert wird, kann man nur noch den Kopf schütteln. Statt maßlosen Technikaufwands sollte der Tourismus Angebote entwickeln, die auch mit weniger Schnee funktionieren. Die Grenze, ab der das eigene Image geschädigt wird, ist erreicht.