Sollen private Feuerwerke komplett abgeschafft werden?

Werbung

PRO: Thomas Hansmann, NÖ Umweltanwalt

Thomas Hansmann, Umweltanwalt NÖ. Foto: NLK

Klar ist, dass es in der Silvesternacht zu kurzzeitigen einmaligen Feinstaub-Spitzenwerten kommt. Das Einatmen von Feinstaub kann zu Husten, Atemwegsproblemen, Asthmaanfällen sowie Herz-Kreislauf-Beschwerden führen. Behauptungen, dass der Feinstaub von Feuerwerken weniger gesundheitsschädlich wäre als sonstiger Feinstaub, sind unrichtig. Zusätzlich leiden neben Menschen auch Haus- und Wildtiere unter dem Silvesterfeuerwerk. Außerdem ist die Menge des verursachten Mülls nicht zu unterschätzen. Es geht zwar nicht um ein völliges Abschaffen, aber doch um ein wesentliches Reduzieren von Feuerwerken.

Wenn man unbedingt selbst ein Silvesterfeuerwerk zünden „muss“, dann sollte man sich mit anderen zusammentun, um es gemeinsam zu tun und zu genießen, das reduziert (hoffentlich) die Menge der verwendeten Feuerwerkskörper. Und wenn es ohnehin nur um den Genuss des Bestaunens geht? Dann sucht man sich einen Platz, von dem aus Feuerwerke gut zu sehen sind, etwa einen Aussichtspunkt auf einem Hügel oder einem Turm, die eigene Terrasse, usw. Das schont die Gesundheit, die Umwelt – und die Geldbörse.

KONTRA: Rudolf Jost, Sprecher des Pyrotechnikhandels

Rudolf Jost, Sprecher des Pyrotechnikhandels. Foto: Tanja Wagner

Ein komplettes Feuerwerksverbot für Private würde in einer Katastrophe enden. Viele Feuerwerke würden dann aus den Nachbarländern wie zum Beispiel Tschechien kommen. Diese Feuerwerke unterliegen keinen strengen Kontrollvorschriften wie in Österreich und man wüsste dann nicht, welche Inhaltsstoffe in den Feuerwerkskörpern enthalten sind. Dasselbe gilt auch für Feuerwerke, die man bei nicht zertifizierten Händlern online bestellt. Diese Feuerwerke können ein erhöhtes Verletzungsrisiko mit sich bringen.

Illegale Feuerwerke sind zudem meist extrem laut. Zertifizierte Feuerwerkskörper mit CE-Kennung dürfen maximal eine Lautstärke von 120 Dezibel erreichen, illegale mit Blitzknallsatz erreichen hingegen 150 Dezibel. In den Niederlanden wurde ein Verbot von Böllern durchgesetzt, was dazu geführt hat, dass dort der Schwarzmarkt für Böller floriert. Fazit, viel lauter und extrem gefährlich!

Wir verstehen Tierbesitzer und alle, die sich durch die laute Böllerei gestört fühlen. Doch jeder sollte zum Beispiel zumindest in einem festgelegten Zeitraum an Silvester sein Feuerwerk zünden dürfen, weil das ein Jahrhunderte langer Brauch ist, der auf jeden Fall erhalten bleiben soll.