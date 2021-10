Sollen wir Halloween feiern?

Alois Huber, Geschäftsführer von Spar NÖ

„Nicht feiern aber mitmachen! Wer Lust dazu hat, soll seinen Spaß haben. Für Kinder und Jugendliche ist es ein willkommenes Highlight - und das ist auch gut so! Ein bisschen Fasching im Herbst ist schon o.k.! Wir werden Halloween nie so feiern wie Weihnachten oder Ostern – es wird auch nie einen so hohen, generationsübergreifenden Stellenwert bekommen. Wenn es uns leichter fällt dieses „neue Saison-Event“ zu akzeptieren, können wir uns ja mit der Theorie anfreunden, dass Halloween seinen Ursprung in der frühen europäischen Kultur hat. Unterm Strich bin ich pro Halloween – und das schon auch ein bisschen wegen der wirtschaftlichen Bedeutung, die Halloween mittlerweile hat. Aber auch, weil es unsere kulturellen Grundfesten in Niederösterreich nicht erschüttern wird und der jungen Generation Spaß macht!“

Günter Haas, Geschäftsführer der Kinderfreunde NÖ

„Müssen wir wirklich alles mitmachen?“, werden wir als Kinderfreunde oft gefragt. „Nein“ ist da unsere Antwort. Aber immer dann, wenn es darum geht, dass Kinder und Jugendliche gemeinsam friedvoll Spaß haben, kann die Antwort doch nur Ja lauten. Kinder haben nicht nur im Fasching Freude am Verkleiden. Halloween hat zwar seine Wurzeln im keltischen Fest „Samhain“, bei dem das Ende des Sommers und der Beginn des Winters gefeiert wurden. Familien können den Tag jedoch zum Anlass nehmen und sich ihr eigenes Ritual schaffen. Egal, ob man von Haus zu Haus zieht oder daheim Gruselgeschichten liest: Zu Halloween können alle in eine andere Welt eintauchen. Da es wichtig für die Entwicklung von Kindern ist, sollten Eltern die Lust am Verkleiden bewusst das ganze Jahr über fördern. Einfach mit einer Verkleidungskiste, in der auch ausrangierte Kleidungsstücke landen dürfen. Happy Halloween!“

Constanze Schilling, Bildungsreferentin der Kath. Jungschar Diözese St. Pölten

„Verlockend an Halloween sind die Aussicht auf Süßigkeiten und die Möglichkeit, Erwachsenen ‚offiziell‘ einen Streich androhen zu dürfen. Der spielerische Umgang mit dem Fürchten hat für viele Kinder großen Anreiz, solange sie selbst die Kontrolle über das Geschehen behalten. Sterben, Tod und die Vorstellung von Unterwelt oder Hölle üben auf viele Kinder starke Faszination aus, können aber auch Ängste verursachen. Daher braucht es eine hohe Sensibilität gegenüber dem kindlichen Umgang mit Angst, Sterben und Jenseitsvorstellungen. Für uns sind der Abend vor Allerheiligen und die Tage Allerheiligen und Allerseelen ein guter Anlass, sich mit Kindern altersgemäß mit dem Thema Vergänglichkeit, Sterben und Tod auseinanderzusetzen. Wir stellen beim Feiern die kindgerechte Form in den Vordergrund und lehnen das bei Halloween beliebte Androhen von Gewalt, Streichen und das Erschrecken von Kindern ab.“